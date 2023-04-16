https://ria.ru/20230416/dnr-1865599320.html

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 16.04.2023

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T00:49

2023-04-16T00:49

2023-04-16T00:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущено 150 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.

https://radiosputnik.ria.ru/20230415/kontuziya-1865589169.html

донецкая народная республика

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка