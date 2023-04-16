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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 16.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:49 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/dnr-1865599320.html
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 16.04.2023
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:49
2023-04-16T00:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущено 150 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.
https://radiosputnik.ria.ru/20230415/kontuziya-1865589169.html
донецкая народная республика
украина
горловка
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 150 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметров. На горловском - 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего выпущено 150 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаГорловка
 
 
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