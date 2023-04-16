https://ria.ru/20230416/denge-1865639788.html

В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге

В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге - РИА Новости, 16.04.2023

В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге

Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано в Аргентине в 2023 году, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T11:52

2023-04-16T11:52

2023-04-16T11:52

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр - РИА Новости. Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано в Аргентине в 2023 году, сообщает министерство здравоохранения страны. "Министерство здравоохранения страны сообщает, что к 14 эпидемиологической неделе 2023 года в стране были зарегистрированы 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", - говорится в пресс-релизе министерства. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, это означает, что заразиться разным типом денге можно четыре раза.

https://ria.ru/20230207/denge-1850319341.html

аргентина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аргентина, воз