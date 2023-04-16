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В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге - РИА Новости, 16.04.2023
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11:52 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/denge-1865639788.html
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге - РИА Новости, 16.04.2023
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге
Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано в Аргентине в 2023 году, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:52
2023-04-16T11:52
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр - РИА Новости. Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано в Аргентине в 2023 году, сообщает министерство здравоохранения страны. "Министерство здравоохранения страны сообщает, что к 14 эпидемиологической неделе 2023 года в стране были зарегистрированы 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", - говорится в пресс-релизе министерства. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, это означает, что заразиться разным типом денге можно четыре раза.
https://ria.ru/20230207/denge-1850319341.html
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в мире, аргентина, воз
В мире, Аргентина, ВОЗ
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге

В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге с начала года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр - РИА Новости. Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано в Аргентине в 2023 году, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения страны сообщает, что к 14 эпидемиологической неделе 2023 года в стране были зарегистрированы 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", - говорится в пресс-релизе министерства.
По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, это означает, что заразиться разным типом денге можно четыре раза.
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