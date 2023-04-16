https://ria.ru/20230416/denge-1865639788.html
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге - РИА Новости, 16.04.2023
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге
Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано в Аргентине в 2023 году, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:52
2023-04-16T11:52
2023-04-16T11:52
в мире
аргентина
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572176303_0:247:3018:1946_1920x0_80_0_0_b327a6a8a3a2cbee72b912acc4745423.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр - РИА Новости. Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано в Аргентине в 2023 году, сообщает министерство здравоохранения страны. "Министерство здравоохранения страны сообщает, что к 14 эпидемиологической неделе 2023 года в стране были зарегистрированы 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", - говорится в пресс-релизе министерства. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, это означает, что заразиться разным типом денге можно четыре раза.
https://ria.ru/20230207/denge-1850319341.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572176303_108:198:2575:2048_1920x0_80_0_0_1415d6260d91a73d02d33ae9a5dc6a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, воз
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге
В Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге с начала года
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр - РИА Новости. Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировано в Аргентине в 2023 году, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения страны сообщает, что к 14 эпидемиологической неделе 2023 года в стране были зарегистрированы 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", - говорится в пресс-релизе министерства.
По данным ВОЗ
, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, это означает, что заразиться разным типом денге можно четыре раза.
Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге минимальным