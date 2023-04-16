https://ria.ru/20230416/delo-1865695918.html

СК расследует бездействие властей Кубани по отлову бездомных собак

СК расследует бездействие властей Кубани по отлову бездомных собак - РИА Новости, 16.04.2023

СК расследует бездействие властей Кубани по отлову бездомных собак

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращений жителей Кубани о непринятии местной администрацией... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:07

2023-04-16T20:07

2023-04-16T20:25

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

андрей маслов

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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращений жителей Кубани о непринятии местной администрацией мер к отлову бродячих собак, сообщают в информационном центре СК России. По данным обратившихся в центр жителей, с начала года агрессивные животные укусили не менее 11 кубанцев, при этом жители жалуются на непринятие мер к отлову бродячих собак со стороны властей региона. Отмечается, что в краевом следственном управлении СК России начата процессуальная проверка. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по указанной ситуации и представить доклад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221014/sobaka-1824140164.html

краснодарский край

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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, андрей маслов