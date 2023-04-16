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СК расследует бездействие властей Кубани по отлову бездомных собак - РИА Новости, 16.04.2023
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20:07 16.04.2023 (обновлено: 20:25 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/delo-1865695918.html
СК расследует бездействие властей Кубани по отлову бездомных собак
СК расследует бездействие властей Кубани по отлову бездомных собак - РИА Новости, 16.04.2023
СК расследует бездействие властей Кубани по отлову бездомных собак
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращений жителей Кубани о непринятии местной администрацией... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:07
2023-04-16T20:25
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
андрей маслов
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращений жителей Кубани о непринятии местной администрацией мер к отлову бродячих собак, сообщают в информационном центре СК России. По данным обратившихся в центр жителей, с начала года агрессивные животные укусили не менее 11 кубанцев, при этом жители жалуются на непринятие мер к отлову бродячих собак со стороны властей региона. Отмечается, что в краевом следственном управлении СК России начата процессуальная проверка. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по указанной ситуации и представить доклад", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221014/sobaka-1824140164.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, андрей маслов
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край, Андрей Маслов
СК расследует бездействие властей Кубани по отлову бездомных собак

Бастрыкин поручил завести дело из-за бездействия властей Кубани по отлову бездомных собак

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет России
Следственный комитет России - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращений жителей Кубани о непринятии местной администрацией мер к отлову бродячих собак, сообщают в информационном центре СК России.
По данным обратившихся в центр жителей, с начала года агрессивные животные укусили не менее 11 кубанцев, при этом жители жалуются на непринятие мер к отлову бродячих собак со стороны властей региона.
Отмечается, что в краевом следственном управлении СК России начата процессуальная проверка.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по указанной ситуации и представить доклад", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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14 октября 2022, 17:33
 
Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайАндрей Маслов
 
 
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