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Великобритании вынесли страшный приговор из-за Украины - РИА Новости, 16.04.2023
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13:46 16.04.2023 (обновлено: 17:37 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/britaniya-1865652333.html
Великобритании вынесли страшный приговор из-за Украины
Великобритании вынесли страшный приговор из-за Украины - РИА Новости, 16.04.2023
Великобритании вынесли страшный приговор из-за Украины
Вовлечение британских вооруженных сил в украинский конфликт свидетельствует о недемократичности властей Великобритании, заявил писатель и журналист Питер... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:46
2023-04-16T17:37
в мире
россия
великобритания
украина
министерство обороны сша
нато
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су-27
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вовлечение британских вооруженных сил в украинский конфликт свидетельствует о недемократичности властей Великобритании, заявил писатель и журналист Питер Хитченс в колонке для газеты Daily Mail.Автор уверен, что ранее обнародованные подробности случившегося осенью 2022 года инцидента над Черным морем с участием "почти сбитого" самолета британских ВВС, на борту которого находилось порядка тридцати спецназовцев, говорят о наличии у Лондона своих интересов в кризисе в постсоветской республике."Насколько я знаю, наша страна не воюет с Россией. Если бы мы вступили в такую ​​войну как член НАТО, мы бы моментально расширили нынешний конфликт на всю Европу. Можете ли вы представить себе, чем это обернется? Какую выгоду получат жители этой страны от таких событий? Кто-нибудь вообще думает о том, что мы делаем?" — возмутился Хитченс.По его мнению, от украинского кризиса выгоду получают в первую очередь Соединенные Штаты, так как американский правящий класс напуган возможностью усиления роли Москвы на мировой арене.При этом роль Лондона в конфликте Москвы и Запада для Хитченса остается непонятной."Мы не обязаны принимать в этом участие. При чем мы здесь? Чем выгоден Британии конфликт между Россией и Украиной? Что, впрочем, выиграла от этого бедная Украина с разрушенными городами, полумертвой экономикой, бесчисленным количеством молодых людей, отправившихся на кладбище? Зачем там вообще должны быть какие-то британские солдаты? Если парламент не обсуждает это, то мы больше не демократия. А если любые критические голоса заглушаются клеветой и руганью, то мы больше не свободная страна", — заключил автор.На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на "утекшие" секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230416/pentagon-1865642542.html
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в мире, россия, великобритания, украина, министерство обороны сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), су-27
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Су-27
Великобритании вынесли страшный приговор из-за Украины

Писатель Хитченс обвинил Британию в недемократичности из-за отправки к Крыму спецназа

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вовлечение британских вооруженных сил в украинский конфликт свидетельствует о недемократичности властей Великобритании, заявил писатель и журналист Питер Хитченс в колонке для газеты Daily Mail.
Автор уверен, что ранее обнародованные подробности случившегося осенью 2022 года инцидента над Черным морем с участием "почти сбитого" самолета британских ВВС, на борту которого находилось порядка тридцати спецназовцев, говорят о наличии у Лондона своих интересов в кризисе в постсоветской республике.
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"Насколько я знаю, наша страна не воюет с Россией. Если бы мы вступили в такую ​​войну как член НАТО, мы бы моментально расширили нынешний конфликт на всю Европу. Можете ли вы представить себе, чем это обернется? Какую выгоду получат жители этой страны от таких событий? Кто-нибудь вообще думает о том, что мы делаем?" — возмутился Хитченс.
По его мнению, от украинского кризиса выгоду получают в первую очередь Соединенные Штаты, так как американский правящий класс напуган возможностью усиления роли Москвы на мировой арене.
«
"Могущественная фракция в Вашингтоне, со сторонниками в Белом доме, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ давно хотела опосредованной войны с Россией. Они страстно верят в то, что России нельзя позволить снова подняться", — высказался журналист.
При этом роль Лондона в конфликте Москвы и Запада для Хитченса остается непонятной.
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"Мы не обязаны принимать в этом участие. При чем мы здесь? Чем выгоден Британии конфликт между Россией и Украиной? Что, впрочем, выиграла от этого бедная Украина с разрушенными городами, полумертвой экономикой, бесчисленным количеством молодых людей, отправившихся на кладбище? Зачем там вообще должны быть какие-то британские солдаты? Если парламент не обсуждает это, то мы больше не демократия. А если любые критические голоса заглушаются клеветой и руганью, то мы больше не свободная страна", — заключил автор.
На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на "утекшие" секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.
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