https://ria.ru/20230416/britaniya-1865652333.html

Великобритании вынесли страшный приговор из-за Украины

Великобритании вынесли страшный приговор из-за Украины - РИА Новости, 16.04.2023

Великобритании вынесли страшный приговор из-за Украины

Вовлечение британских вооруженных сил в украинский конфликт свидетельствует о недемократичности властей Великобритании, заявил писатель и журналист Питер... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:46

2023-04-16T13:46

2023-04-16T17:37

в мире

россия

великобритания

украина

министерство обороны сша

нато

центральное разведывательное управление (цру)

су-27

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вовлечение британских вооруженных сил в украинский конфликт свидетельствует о недемократичности властей Великобритании, заявил писатель и журналист Питер Хитченс в колонке для газеты Daily Mail.Автор уверен, что ранее обнародованные подробности случившегося осенью 2022 года инцидента над Черным морем с участием "почти сбитого" самолета британских ВВС, на борту которого находилось порядка тридцати спецназовцев, говорят о наличии у Лондона своих интересов в кризисе в постсоветской республике."Насколько я знаю, наша страна не воюет с Россией. Если бы мы вступили в такую ​​войну как член НАТО, мы бы моментально расширили нынешний конфликт на всю Европу. Можете ли вы представить себе, чем это обернется? Какую выгоду получат жители этой страны от таких событий? Кто-нибудь вообще думает о том, что мы делаем?" — возмутился Хитченс.По его мнению, от украинского кризиса выгоду получают в первую очередь Соединенные Штаты, так как американский правящий класс напуган возможностью усиления роли Москвы на мировой арене.При этом роль Лондона в конфликте Москвы и Запада для Хитченса остается непонятной."Мы не обязаны принимать в этом участие. При чем мы здесь? Чем выгоден Британии конфликт между Россией и Украиной? Что, впрочем, выиграла от этого бедная Украина с разрушенными городами, полумертвой экономикой, бесчисленным количеством молодых людей, отправившихся на кладбище? Зачем там вообще должны быть какие-то британские солдаты? Если парламент не обсуждает это, то мы больше не демократия. А если любые критические голоса заглушаются клеветой и руганью, то мы больше не свободная страна", — заключил автор.На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на "утекшие" секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230416/pentagon-1865642542.html

https://ria.ru/20230414/nato-1865471845.html

https://ria.ru/20230413/kredity-1864981373.html

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великобритания

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, великобритания, украина, министерство обороны сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), су-27