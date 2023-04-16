https://ria.ru/20230416/borrel-1865605976.html
Боррель провел переговоры с главами МИД Египта и ОАЭ по ситуации в Судане
Боррель провел переговоры с главами МИД Египта и ОАЭ по ситуации в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
Боррель провел переговоры с главами МИД Египта и ОАЭ по ситуации в Судане
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел переговоры с министрами иностранных дел Египта и ОАЭ Самехом Шукри и Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном по ситуации в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T03:13
2023-04-16T03:13
2023-04-16T03:13
судан
египет
оаэ
самех шукри
жозеп боррель
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4edcdf38ca477b7983a01b6ff2137074.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел переговоры с министрами иностранных дел Египта и ОАЭ Самехом Шукри и Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном по ситуации в Судане, а также договорился о срочной необходимости прекращения насилия в стране. Боррель также заявил, что ЕС готов поддержать любые усилия по достижению диалога и посредничества между конфликтующими сторонами в Судане. Ранее Боррель заявил о призыве ЕС ко всем сторонам конфликта в Судане прекратить насилие. Он также отметил, что весь персонал союза в стране "находится в безопасности". В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали. Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
https://ria.ru/20230416/sudan-1865603123.html
судан
египет
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_be1cefe58038f1b2996fbbfed6587481.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, египет, оаэ, самех шукри, жозеп боррель, евросоюз, в мире
Судан, Египет, ОАЭ, Самех Шукри, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире
Боррель провел переговоры с главами МИД Египта и ОАЭ по ситуации в Судане
Боррель провел переговоры с министрами иностранных дел Египта и ОАЭ по ситуации в Судане
БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел переговоры с министрами иностранных дел Египта и ОАЭ Самехом Шукри и Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном по ситуации в Судане, а также договорился о срочной необходимости прекращения насилия в стране.
«
"Позвонил министрам иностранных дел Египта и ОАЭ по поводу ситуации в Судане и договорился о срочной необходимости прекращения боевых действий. Военные действия должны прекратиться, вопрос о переходном процессе, осуществляемом под гражданским руководством должен быть вновь включен в повестку дня", - написал он в Twitter.
Боррель также заявил, что ЕС готов поддержать любые усилия по достижению диалога и посредничества между конфликтующими сторонами в Судане.
Ранее Боррель заявил о призыве ЕС ко всем сторонам конфликта в Судане прекратить насилие. Он также отметил, что весь персонал союза в стране "находится в безопасности".
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум
. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали.
Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
ЕC готов поддержать усилия по достижению диалога в Судане, заявил Боррель