https://ria.ru/20230416/berluskoni-1865683779.html

Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ

Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023

Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений онкологического заболевания крови, перевели из отделения... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T18:33

2023-04-16T18:33

2023-04-16T18:54

италия

сильвио берлускони

в мире

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РИМ, 16 апр – РИА Новости. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений онкологического заболевания крови, перевели из отделения интенсивной терапии миланской клиники San Raffaele, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera.Со ссылкой на источники в клинике издание заявило, что состояние здоровья Берлускони позволило переместить его в обычную палату.В среду Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.В четверг лечащие врачи политика заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось постоянное улучшение дыхательной и почечной функций с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома.В понедельник они сообщили, что назначенная политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет выражать осторожный оптимизм".

https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863455132.html

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италия, сильвио берлускони, в мире