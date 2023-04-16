https://ria.ru/20230416/berluskoni-1865683779.html
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений онкологического заболевания крови, перевели из отделения... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T18:33
2023-04-16T18:33
2023-04-16T18:54
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РИМ, 16 апр – РИА Новости. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений онкологического заболевания крови, перевели из отделения интенсивной терапии миланской клиники San Raffaele, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera.Со ссылкой на источники в клинике издание заявило, что состояние здоровья Берлускони позволило переместить его в обычную палату.В среду Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.В четверг лечащие врачи политика заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось постоянное улучшение дыхательной и почечной функций с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома.В понедельник они сообщили, что назначенная политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет выражать осторожный оптимизм".
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италия, сильвио берлускони, в мире
Италия, Сильвио Берлускони, В мире
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ
Corriere della Sera: Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату
РИМ, 16 апр – РИА Новости.
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений онкологического заболевания крови, перевели из отделения интенсивной терапии миланской клиники San Raffaele, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera
.
Со ссылкой на источники в клинике издание заявило, что состояние здоровья Берлускони позволило переместить его в обычную палату.
В среду Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.
В четверг лечащие врачи политика заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось постоянное улучшение дыхательной и почечной функций с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома.
В понедельник они сообщили, что назначенная политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет выражать осторожный оптимизм".
СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии