Рейтинг@Mail.ru
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 16.04.2023 (обновлено: 18:54 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/berluskoni-1865683779.html
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений онкологического заболевания крови, перевели из отделения... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T18:33
2023-04-16T18:54
италия
сильвио берлускони
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863546374_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_b318699b2a844adc43d22a6bb84ff111.jpg
РИМ, 16 апр – РИА Новости. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений онкологического заболевания крови, перевели из отделения интенсивной терапии миланской клиники San Raffaele, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera.Со ссылкой на источники в клинике издание заявило, что состояние здоровья Берлускони позволило переместить его в обычную палату.В среду Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.В четверг лечащие врачи политика заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось постоянное улучшение дыхательной и почечной функций с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома.В понедельник они сообщили, что назначенная политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет выражать осторожный оптимизм".
https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863455132.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863546374_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_a7938645258c6a1c0481932d81e145ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, сильвио берлускони, в мире
Италия, Сильвио Берлускони, В мире
Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили СМИ

Corriere della Sera: Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату

© AP Photo / Luca BrunoСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Сильвио Берлускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 16 апр – РИА Новости. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений онкологического заболевания крови, перевели из отделения интенсивной терапии миланской клиники San Raffaele, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera.
Со ссылкой на источники в клинике издание заявило, что состояние здоровья Берлускони позволило переместить его в обычную палату.
В среду Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.
В четверг лечащие врачи политика заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось постоянное улучшение дыхательной и почечной функций с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома.
В понедельник они сообщили, что назначенная политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет выражать осторожный оптимизм".
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии
6 апреля, 13:26
 
ИталияСильвио БерлускониВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала