https://ria.ru/20230416/bednost-1865148067.html

Соберут по кускам. Кто заработает на схватке США с Китаем

Соберут по кускам. Кто заработает на схватке США с Китаем - РИА Новости, 16.04.2023

Соберут по кускам. Кто заработает на схватке США с Китаем

Специалисты Международного валютного фонда считают, что конфронтация США и Китая расколет мир на два блока. Нарушенные цепочки поставок и прекращение свободной... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:00

2023-04-16T08:00

2023-04-16T08:15

экономика

сша

китай

мвф

евросоюз

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Специалисты Международного валютного фонда считают, что конфронтация США и Китая расколет мир на два блока. Нарушенные цепочки поставок и прекращение свободной торговли вызовут глобальный спад производства. Многие страны ждет банковский кризис, усилится инфляция. Однако некоторые смогут извлечь выгоду из турбулентности.Несвободная торговляСогласно докладу МВФ, борьба между Вашингтоном и Пекином приведет к фрагментации мира и разрыву торговых отношений. Дальше — всеобщая бедность.Экономисты поясняют: если раньше комплектующие и товары можно было производить по минимальной себестоимости, то теперь придется выбирать подходящий вариант из "дружественных" юрисдикций. Увеличатся издержки, а значит, и стоимость продукции. К тому же некоторые рынки сбыта закроются, а на других появятся барьеры в виде пошлин и квот.Например, в Китае практически любой компании было комфортно за счет дешевой рабочей силы. Приток иностранного капитала обеспечил высокую производительность труда, развитие технологий и экономики. Но в итоге растут затраты на себестоимость. "Западным корпорациям со временем придется искать более выгодные условия. Подошли бы другие азиатские страны, но формирующиеся союзы могут ограничить доступ США и Европы к недорогим трудовым ресурсам", — объясняет член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.К тому же Китай, один из крупнейших держателей облигаций США, начал от них избавляться. В марте вложения упали до менее триллиона долларов — минимум за последние 12 лет. Если так пойдет и дальше, это создаст напряженность на долговом рынке Соединенных Штатов. По мнению Разуваева, пока не ясно, что будет с американской фондовой биржей. "Рынок не всегда растет, ценные бумаги могут упасть и долго держаться на низких показателях", — отмечает он.Кроме того, большое количество компаний торгуют сразу с обеими странами. Разрыв деловых отношений приведет к потере рабочих мест и бедности.Финансовые потериНе обойдется без убытков и в финансовых секторах США и Европы — через них проходят расчеты по операциям с КНР. "При ухудшении ситуации их ликвидность и платежеспособность снизятся, возникнет череда банкротств", — уверен экономист Леонид Хазанов. Банки поднимут ставки по кредитам, уменьшая количество денег в экономиках США и ЕС. Рентабельность промышленности и сельского хозяйства будет снижаться, а цены на продукцию — расти, раскручивая инфляцию."Эффект усилится, если страны ОПЕК займут жесткую позицию, как во время арабо-израильского конфликта в 1973-м", — напоминает Разуваев.Эксперты считают, что МВФ серьезно обеспокоен риском развития глобального экономического кризиса, начавшегося с пандемии. Тогда обвалились цены на сырьевые товары и покупательная способность населения планеты. "Восстановление мировой экономики после ковида в 2021-м привело к энергетическому кризису в Европейском союзе и Китае. В прошлом году последовал санкционный кризис. Теперь набирает обороты банковский — в США и ЕС. Это может запустить спад мировой экономики", — рассуждает Хазанов. Противостояние между КНР и Штатами только усилит разрушительное воздействие экономических потрясений.Аналитики прогнозируют снижение производства в мире на процент в ближайшие пять лет и на два процента — в долгосрочной перспективе. "Конечно, это усредненная оценка. В МВФ склонны добавлять очки Западу и занижать оценки остальным. Думаю, что показатель для первого достигнет пяти процентов, а вот странам, которые сохранят действительный нейтралитет и останутся открытыми для диалога, удастся заработать", — полагает Разуваев. Отчет МВФ призван убедить прежде всего американцев снизить градус накала в отношениях с Пекином.Новые центрыОднако почти никто не верит, что в Вашингтоне поставят интересы экономики и собственных граждан выше политических амбиций. В основе экономической устойчивости государства — энергетическая, промышленная и продовольственная безопасность. Но ни одна страна западного блока не может полагаться в этом вопросе только на внутренние ресурсы. Поэтому ЕС и США активно сотрудничали, в том числе с Китаем и Индией.За последнее время национальные валюты там сильно укрепились и теснят доллар с рынков. Франция договорилась об оплате китайского газа в юанях, также у Пекина есть соглашения с Бразилиа и Москвой. Индия перешла на расчеты в рупиях с Ираном и Малайзией. Грядущий саммит БРИКС может открыть дополнительные перспективы развития для участников."Мир меняется довольно болезненно, но ясно, что Россия не будет в нем аутсайдером", — подчеркивает Разуваев.По его словам, если страна воспользуется моментом, то сможет укрепить позиции в Евразии — прежде всего за счет бывших советских республик, интеграции с Белоруссией и Казахстаном.

https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html

https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html

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экономика, сша, китай, мвф, евросоюз