https://ria.ru/20230416/bayden-1865614739.html

Селфи Байдена в Ирландии привело британцев в ярость

Селфи Байдена в Ирландии привело британцев в ярость - РИА Новости, 16.04.2023

Селфи Байдена в Ирландии привело британцев в ярость

Селфи президента США Джо Байдена с экс-главой ирландской националистической партии "Шинн Фейн" Джерри Адамсом вызвало возмущение у читателей британского... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T07:52

2023-04-16T07:52

2023-04-16T09:42

в мире

сша

северная ирландия

великобритания

джо байден

риши сунак

шинн фейн

ирландская республиканская армия

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Селфи президента США Джо Байдена с экс-главой ирландской националистической партии "Шинн Фейн" Джерри Адамсом вызвало возмущение у читателей британского таблоида The Daily Mail.Как отмечает издание, американский лидер сделал совместную фотографию с Адамсом, которого в Британии многие считают членом Ирландской республиканской армии (ИРА), во время своего визита в ирландский парламент в Дублине. Как пишет Daily Mail, в 1980-годах Байден, будучи сенатором, описывал отношение Лондона к Северной Ирландии как "абсолютно возмутительное", а 1985-м выступал против экстрадиции членов ИРА из США в Британию."Его антибританская позиция нам хорошо известна", - заявил пользователь cliff 808."Сонный Джо полностью симпатизирует ИРА", - указала Riley123."Раньше они проводили благотворительные мероприятия, собирая деньги для ИРА, так что я не очень-то удивлен", - заметил dimdom70."Меня тошнит от вида Джерри Адамса, из-за которого подняли такой шум, в то время как у Байдена даже не хватило порядочности завязать светскую беседу с Риши Сунаком, эта фотография ясно показывает, чему предан Байден", - написал Jasperthedawg."По последним словам и действиям Байдена становится ясно, что он не любит Великобританию", - согласился A Trusting Soul."Древнее ископаемое думает, что является частью славной борьбы за свободу, а не тем, чем он на самом деле является, делая селфи с гангстерами, скрывающимися за политикой", - возмутился Antibloke."Этот идиот Байден за один визит испортил отношения между США и Великобританией. Этот парень позорит США", - добавил Jordangooner.Ирландская республиканская армия и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Реальная ИРА" и "Временная ИРА" в 1970-1980-е годы совершили множество терактов на территории Великобритании и Северной Ирландии, добиваясь декларируемых ими целей - освобождения Ольстера от власти Великобритании и присоединения его к Ирландской Республике.Вопрос о роли Адамса в группировке "Временная Ирландская Республиканская армия" остается открытым: сам он отрицает свое участие, однако многие историки ирландских волнений уверенно называют его в числе руководителей организации. В 1984 году Адамс пережил покушение, а с конца 1980-х годов играл важную роль в процессе мирного урегулирования в Северной Ирландии, который впоследствии назвал "большим успехом". Байден имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов.

https://ria.ru/20230413/bayden-1865120043.html

https://ria.ru/20230415/bayden-1865526204.html

сша

северная ирландия

великобритания

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в мире, сша, северная ирландия, великобритания, джо байден, риши сунак, шинн фейн, ирландская республиканская армия