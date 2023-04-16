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Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB - РИА Новости, 16.04.2023
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21:33 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/banki-1865704640.html
Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB
Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB - РИА Новости, 16.04.2023
Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB
Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank, "стабилизировали" отток средств из банковской системы и в целом... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T21:33
2023-04-16T21:33
экономика
джанет йеллен
silicon valley bank
сша
в мире
банкротство silicon valley bank
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank, "стабилизировали" отток средств из банковской системы и в целом успокоили ситуацию, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Регуляторы штата Калифорния в марте закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после финансового кризиса 2008 года, и вторым по величине в истории. Крах связывают с ростом ключевой ставки, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Йеллен отметила большую осторожность банков при выдаче кредитов и допустила, что подобные самоограничения могут в перспективе стать альтернативой повышению учетных ставок, которое проводит Федеральная резервная система в попытке снизить темпы инфляции. "Но я пока не вижу ничего достаточно драматичного, что бы существенно повлияло на перспективы (американской экономики). Они, как мне кажется, по-прежнему заключаются в умеренном росте, сохранении сильного рынка труда и снижении инфляции", - сказал Йеллен.
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экономика, джанет йеллен, silicon valley bank, сша, в мире, банкротство silicon valley bank, министерство финансов сша
Экономика, Джанет Йеллен, Silicon Valley Bank, США, В мире, Банкротство Silicon Valley Bank, Министерство финансов США
Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB

Минфин США: принятые после банкротства SVB меры "стабилизировали" отток средств из банков

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank, "стабилизировали" отток средств из банковской системы и в целом успокоили ситуацию, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«
"Мы видим, что в результате этих действий отток средств из банковской системы стабилизировался и ситуация успокоилась. Мы, разумеется, продолжаем внимательно следить за происходящим", - сказала она в интервью телеканалу CNN.
Регуляторы штата Калифорния в марте закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после финансового кризиса 2008 года, и вторым по величине в истории. Крах связывают с ростом ключевой ставки, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов.
Йеллен отметила большую осторожность банков при выдаче кредитов и допустила, что подобные самоограничения могут в перспективе стать альтернативой повышению учетных ставок, которое проводит Федеральная резервная система в попытке снизить темпы инфляции.
"Но я пока не вижу ничего достаточно драматичного, что бы существенно повлияло на перспективы (американской экономики). Они, как мне кажется, по-прежнему заключаются в умеренном росте, сохранении сильного рынка труда и снижении инфляции", - сказал Йеллен.
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ЭкономикаДжанет ЙелленSilicon Valley BankСШАВ миреБанкротство Silicon Valley BankМинистерство финансов США
 
 
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