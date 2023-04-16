https://ria.ru/20230416/banki-1865704640.html
Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB
Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB - РИА Новости, 16.04.2023
Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB
Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank, "стабилизировали" отток средств из банковской системы и в целом... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T21:33
2023-04-16T21:33
2023-04-16T21:33
экономика
джанет йеллен
silicon valley bank
сша
в мире
банкротство silicon valley bank
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/77/1514597777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01a8bd0e50e644a93c7ac2c8a5d55717.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank, "стабилизировали" отток средств из банковской системы и в целом успокоили ситуацию, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Регуляторы штата Калифорния в марте закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после финансового кризиса 2008 года, и вторым по величине в истории. Крах связывают с ростом ключевой ставки, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Йеллен отметила большую осторожность банков при выдаче кредитов и допустила, что подобные самоограничения могут в перспективе стать альтернативой повышению учетных ставок, которое проводит Федеральная резервная система в попытке снизить темпы инфляции. "Но я пока не вижу ничего достаточно драматичного, что бы существенно повлияло на перспективы (американской экономики). Они, как мне кажется, по-прежнему заключаются в умеренном росте, сохранении сильного рынка труда и снижении инфляции", - сказал Йеллен.
https://ria.ru/20230318/bayden-1858741202.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/77/1514597777_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc14b6d63f7830017068422409932ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, джанет йеллен, silicon valley bank, сша, в мире, банкротство silicon valley bank, министерство финансов сша
Экономика, Джанет Йеллен, Silicon Valley Bank, США, В мире, Банкротство Silicon Valley Bank, Министерство финансов США
Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB
Минфин США: принятые после банкротства SVB меры "стабилизировали" отток средств из банков