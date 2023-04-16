https://ria.ru/20230416/banki-1865704640.html

Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB

Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB - РИА Новости, 16.04.2023

Минфин США заявил о "стабилизации" ситуации после банкротства SVB

Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank, "стабилизировали" отток средств из банковской системы и в целом... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T21:33

2023-04-16T21:33

2023-04-16T21:33

экономика

джанет йеллен

silicon valley bank

сша

в мире

банкротство silicon valley bank

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank, "стабилизировали" отток средств из банковской системы и в целом успокоили ситуацию, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Регуляторы штата Калифорния в марте закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после финансового кризиса 2008 года, и вторым по величине в истории. Крах связывают с ростом ключевой ставки, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Йеллен отметила большую осторожность банков при выдаче кредитов и допустила, что подобные самоограничения могут в перспективе стать альтернативой повышению учетных ставок, которое проводит Федеральная резервная система в попытке снизить темпы инфляции. "Но я пока не вижу ничего достаточно драматичного, что бы существенно повлияло на перспективы (американской экономики). Они, как мне кажется, по-прежнему заключаются в умеренном росте, сохранении сильного рынка труда и снижении инфляции", - сказал Йеллен.

https://ria.ru/20230318/bayden-1858741202.html

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