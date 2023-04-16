https://ria.ru/20230416/bali-1865663683.html

Украинку с туристической визой депортировали с Бали за работу фотографом

Украинку с туристической визой депортировали с Бали за работу фотографом - РИА Новости, 16.04.2023

Украинку с туристической визой депортировали с Бали за работу фотографом

Иммиграционное бюро города Денпасара на индонезийском острове Бали депортировало гражданку Украины за работу фотографом без разрешения, сообщил местный портал... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:51

2023-04-16T15:51

2023-04-16T18:01

туризм

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бали

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Иммиграционное бюро города Денпасара на индонезийском острове Бали депортировало гражданку Украины за работу фотографом без разрешения, сообщил местный портал Detik. Он добавил, что 32-летнюю женщину арестовали во время выполнения заказа на услуги фотографа на модном мероприятии. Уточняется, что теперь украинка за свой счет вернется обратно на родину через Филиппины и Дубай. Она въехала в Индонезию 15 февраля 2023 года, используя систему визы по прибытии (VoA). Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с "многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства".

https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, бали, украина, денпасар