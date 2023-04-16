Рейтинг@Mail.ru
Украинку с туристической визой депортировали с Бали за работу фотографом - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:51 16.04.2023 (обновлено: 18:01 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/bali-1865663683.html
Украинку с туристической визой депортировали с Бали за работу фотографом
Украинку с туристической визой депортировали с Бали за работу фотографом - РИА Новости, 16.04.2023
Украинку с туристической визой депортировали с Бали за работу фотографом
Иммиграционное бюро города Денпасара на индонезийском острове Бали депортировало гражданку Украины за работу фотографом без разрешения, сообщил местный портал... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T15:51
2023-04-16T18:01
туризм
новости - туризм
бали
украина
денпасар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860463197_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_28ee8140b4438310773b71dd918239a9.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Иммиграционное бюро города Денпасара на индонезийском острове Бали депортировало гражданку Украины за работу фотографом без разрешения, сообщил местный портал Detik. Он добавил, что 32-летнюю женщину арестовали во время выполнения заказа на услуги фотографа на модном мероприятии. Уточняется, что теперь украинка за свой счет вернется обратно на родину через Филиппины и Дубай. Она въехала в Индонезию 15 февраля 2023 года, используя систему визы по прибытии (VoA). Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с "многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства".
https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html
бали
украина
денпасар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860463197_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_68994eb679718aaad8dd9ee04975a4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бали, украина, денпасар
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Украина, Денпасар
Украинку с туристической визой депортировали с Бали за работу фотографом

Украинку с туристической визой арестовали и депортировали с Бали за работу фотографом

© iStock.com / tang90246Полицейский на Бали, Индонезия
Полицейский на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© iStock.com / tang90246
Полицейский на Бали, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Иммиграционное бюро города Денпасара на индонезийском острове Бали депортировало гражданку Украины за работу фотографом без разрешения, сообщил местный портал Detik.
«

"Мы депортировали (гражданку Украины. — Прим. ред.), и ее имя было внесено в черный список", — приводит издание слова сотрудника ведомства Рая Сугито.

Он добавил, что 32-летнюю женщину арестовали во время выполнения заказа на услуги фотографа на модном мероприятии.
Уточняется, что теперь украинка за свой счет вернется обратно на родину через Филиппины и Дубай. Она въехала в Индонезию 15 февраля 2023 года, используя систему визы по прибытии (VoA).
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с "многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства".
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
В Канаде рассказали, как "пользуются" украинскими беженцами
15 ноября 2022, 02:34
 
ТуризмНовости - ТуризмБалиУкраинаДенпасар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала