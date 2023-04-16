Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 16.04.2023 (обновлено: 14:26 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865636573.html
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске
Силы "Группы Вагнера" ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска, заявил РИА Новости боец, участвующий в освобождении города. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:27
2023-04-16T14:26
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
украина
евгений пригожин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864992612_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_60d7b66135518bbe2f2b0e727dc6e241.jpg
АРТЕМОВСК, 16 апр — РИА Новости. Силы "Группы Вагнера" ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска, заявил РИА Новости боец, участвующий в освобождении города. "Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал он. По его словам, российские силы уже заняли центр Артемовска, бойцы группы продвигаются и по другим направлениям, оттесняя ВСУ в западную часть города.В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865576640.html
https://ria.ru/20230415/soldaty-1865550842.html
артемовск
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864992612_917:326:3214:2048_1920x0_80_0_0_82e3e1c8bc954afa4ab3b5b5348c7a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, киев, украина, евгений пригожин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Украина, Евгений Пригожин, Безопасность
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске

Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в западной части Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" ведет огонь из противотанкового управляемого ракетного комплекса по позициям ВСУ в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанкового управляемого ракетного комплекса по позициям ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боец ЧВК "Вагнер" ведет огонь из противотанкового управляемого ракетного комплекса по позициям ВСУ в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 16 апр — РИА Новости. Силы "Группы Вагнера" ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска, заявил РИА Новости боец, участвующий в освобождении города.
"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал он.
По его словам, российские силы уже заняли центр Артемовска, бойцы группы продвигаются и по другим направлениям, оттесняя ВСУ в западную часть города.
В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
Горящий дом в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
15 апреля, 19:31
При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Боец Вагнера показывает многоэтажку в Артемовске, которую ВСУ использовали, как укрепление - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Киев бросает в Артемовске тела погибших солдат, заявили в группе "Вагнера"
15 апреля, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевУкраинаЕвгений ПригожинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала