https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865636573.html

Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске

Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023

Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске

Силы "Группы Вагнера" ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска, заявил РИА Новости боец, участвующий в освобождении города. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T11:27

2023-04-16T11:27

2023-04-16T14:26

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

украина

евгений пригожин

безопасность

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АРТЕМОВСК, 16 апр — РИА Новости. Силы "Группы Вагнера" ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска, заявил РИА Новости боец, участвующий в освобождении города. "Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал он. По его словам, российские силы уже заняли центр Артемовска, бойцы группы продвигаются и по другим направлениям, оттесняя ВСУ в западную часть города.В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865576640.html

https://ria.ru/20230415/soldaty-1865550842.html

артемовск

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, киев, украина, евгений пригожин, безопасность