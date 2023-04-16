https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865636573.html
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске
Силы "Группы Вагнера" ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска, заявил РИА Новости боец, участвующий в освобождении города. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:27
2023-04-16T11:27
2023-04-16T14:26
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
украина
евгений пригожин
безопасность
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АРТЕМОВСК, 16 апр — РИА Новости. Силы "Группы Вагнера" ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска, заявил РИА Новости боец, участвующий в освобождении города. "Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал он. По его словам, российские силы уже заняли центр Артемовска, бойцы группы продвигаются и по другим направлениям, оттесняя ВСУ в западную часть города.В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865576640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, киев, украина, евгений пригожин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Украина, Евгений Пригожин, Безопасность
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске
Бойцы "Группы Вагнера" ведут бои за железнодорожный узел в западной части Артемовска
АРТЕМОВСК, 16 апр — РИА Новости. Силы "Группы Вагнера" ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части Артемовска, заявил РИА Новости боец, участвующий в освобождении города.
"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал он.
По его словам, российские силы уже заняли центр Артемовска, бойцы группы продвигаются и по другим направлениям, оттесняя ВСУ в западную часть города.
В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин
сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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