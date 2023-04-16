https://ria.ru/20230416/armeniya-1865640346.html
В Армении поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Армении поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 16.04.2023
В Армении поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
Электропоезд сошел с рельсов в Армении после столкновения с грузовиком, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе компании "Южно-Кавказская железная дорога"... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:56
2023-04-16T11:56
2023-04-16T11:56
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ЕРЕВАН, 16 апр - РИА Новости. Электропоезд сошел с рельсов в Армении после столкновения с грузовиком, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-я "дочка" РЖД). Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером. "Пятнадцатого апреля, примерно в 19.00 (18.00 мск), электропоезд компании "Южно-Кавказская железная дорога", следующий по маршруту Гюмри-Ереван, столкнулся с пересекающим железнодорожные пути в неустановленном порядке грузовиком марки FAW. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир грузовика, а также пассажир ЮКЖД", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. "В результате столкновения, произошедшего на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик, электропоезд сошел с рельсов, а компании нанесен значительный ущерб, размеры которого еще предстоит оценить. Движение по перегону было остановлено на несколько часов, что привело к нарушению графика движения поездов", - уточнили в компании. По данным пресс-службы, следственные органы возбудили уголовное дело о ДТП с тяжелыми последствиями. "Компания ЮКЖД приносит извинения пассажирам, пострадавшим в результате независящего от компании инцидента. Компания также в очередной раз призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения при переезде через железнодорожные пути с целью сохранения жизни, здоровья и имущества граждан", - отмечается в сообщении. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
https://ria.ru/20230415/poezd-1865593232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
В Армении поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Армении поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком, есть пострадавшие
ЕРЕВАН, 16 апр - РИА Новости. Электропоезд сошел с рельсов в Армении после столкновения с грузовиком, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-я "дочка" РЖД).
Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером.
"Пятнадцатого апреля, примерно в 19.00 (18.00 мск), электропоезд компании "Южно-Кавказская железная дорога", следующий по маршруту Гюмри-Ереван
, столкнулся с пересекающим железнодорожные пути в неустановленном порядке грузовиком марки FAW. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир грузовика, а также пассажир ЮКЖД", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"В результате столкновения, произошедшего на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик, электропоезд сошел с рельсов, а компании нанесен значительный ущерб, размеры которого еще предстоит оценить. Движение по перегону было остановлено на несколько часов, что привело к нарушению графика движения поездов", - уточнили в компании.
По данным пресс-службы, следственные органы возбудили уголовное дело о ДТП с тяжелыми последствиями. "Компания ЮКЖД приносит извинения пассажирам, пострадавшим в результате независящего от компании инцидента. Компания также в очередной раз призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения при переезде через железнодорожные пути с целью сохранения жизни, здоровья и имущества граждан", - отмечается в сообщении.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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