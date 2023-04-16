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Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину - РИА Новости, 16.04.2023
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08:04 16.04.2023 (обновлено: 09:20 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/amerika-1865615532.html
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину - РИА Новости, 16.04.2023
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину
Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, обвинила власти США в трате денег на Украину. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:04
2023-04-16T09:20
в мире
огайо
украина
сша
такер карлсон
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, обвинила власти США в трате денег на Украину."Они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не дает. Это ужасно!" - сказала Кортни Миллер в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.Местные жители, отметила она, не доверяют ни Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern, которой принадлежал разбившийся поезд, а люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем не смотря на лживые уверения властей о то, что концентрация опасных химикатов в городе не превышает норму.Также женщина пожаловалась на трудности с получением помощи от Norfolk Southern, ради которой приходится стоять в очереди по три часа.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
https://ria.ru/20230412/dengi-1864865463.html
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в мире, огайо, украина, сша, такер карлсон
В мире, Огайо, Украина, США, Такер Карлсон
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину

Жительницу Огайо после крушения поезда с химикатами возмутила трата денег на Украину

© AP Photo / Matt FreedНа месте схода поезда в американском штате Огайо
На месте схода поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Matt Freed
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, обвинила власти США в трате денег на Украину.
"Они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не дает. Это ужасно!" - сказала Кортни Миллер в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.
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Местные жители, отметила она, не доверяют ни Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern, которой принадлежал разбившийся поезд, а люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем не смотря на лживые уверения властей о то, что концентрация опасных химикатов в городе не превышает норму.
Также женщина пожаловалась на трудности с получением помощи от Norfolk Southern, ради которой приходится стоять в очереди по три часа.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
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