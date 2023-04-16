https://ria.ru/20230416/amerika-1865615532.html

Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину

Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину - РИА Новости, 16.04.2023

Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину

Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, обвинила власти США в трате денег на Украину. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:04

2023-04-16T08:04

2023-04-16T09:20

в мире

огайо

украина

сша

такер карлсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859374645_0:289:2880:1909_1920x0_80_0_0_f7583e4aed17fff53747b0dbe5101cea.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, обвинила власти США в трате денег на Украину."Они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не дает. Это ужасно!" - сказала Кортни Миллер в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.Местные жители, отметила она, не доверяют ни Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern, которой принадлежал разбившийся поезд, а люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем не смотря на лживые уверения властей о то, что концентрация опасных химикатов в городе не превышает норму.Также женщина пожаловалась на трудности с получением помощи от Norfolk Southern, ради которой приходится стоять в очереди по три часа.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.

https://ria.ru/20230412/dengi-1864865463.html

https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html

огайо

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, огайо, украина, сша, такер карлсон