https://ria.ru/20230416/amerika-1865615532.html
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину - РИА Новости, 16.04.2023
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину
Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, обвинила власти США в трате денег на Украину. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:04
2023-04-16T08:04
2023-04-16T09:20
в мире
огайо
украина
сша
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859374645_0:289:2880:1909_1920x0_80_0_0_f7583e4aed17fff53747b0dbe5101cea.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, обвинила власти США в трате денег на Украину."Они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не дает. Это ужасно!" - сказала Кортни Миллер в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.Местные жители, отметила она, не доверяют ни Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern, которой принадлежал разбившийся поезд, а люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем не смотря на лживые уверения властей о то, что концентрация опасных химикатов в городе не превышает норму.Также женщина пожаловалась на трудности с получением помощи от Norfolk Southern, ради которой приходится стоять в очереди по три часа.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
https://ria.ru/20230412/dengi-1864865463.html
https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html
огайо
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859374645_155:0:2715:1920_1920x0_80_0_0_63a1a3a8e822bbc3d9c82d99908957aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, украина, сша, такер карлсон
В мире, Огайо, Украина, США, Такер Карлсон
Американку после крушения поезда в Огайо возмутила трата денег на Украину
Жительницу Огайо после крушения поезда с химикатами возмутила трата денег на Украину
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, обвинила власти США в трате денег на Украину.
"Они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не дает. Это ужасно!" - сказала Кортни Миллер в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону
.
Журналист из США призвал не вооружать Киев и отдать деньги американцам
Местные жители, отметила она, не доверяют ни Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern, которой принадлежал разбившийся поезд, а люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем не смотря на лживые уверения властей о то, что концентрация опасных химикатов в городе не превышает норму.
Также женщина пожаловалась на трудности с получением помощи от Norfolk Southern, ради которой приходится стоять в очереди по три часа.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов