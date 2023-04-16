https://ria.ru/20230416/alyans-1865604933.html

СМИ: создан альянс с участием России, который разрушит планы Байдена

СМИ: создан альянс с участием России, который разрушит планы Байдена - РИА Новости, 16.04.2023

СМИ: создан альянс с участием России, который разрушит планы Байдена

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать переизбранию действующего президента США Джо Байдена в 2024 году, говорится в статье Bloomberg. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T02:42

2023-04-16T02:42

2023-04-16T09:46

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать переизбранию действующего президента США Джо Байдена в 2024 году, говорится в статье Bloomberg.Как пишут авторы материала, если в 2020 году США выступили в роли "миротворца" в ценовом конфликте между участниками ОПЕК, то сейчас, похоже, Америка стала "мишенью" для участников альянса. "Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике — и даже избирательной кампании президента Джо Байдена", - сообщается в статье.Ранее ОПЕК+ решила сократить добычу нефти, сделав это уже во второй раз после того, как Байден прошлым летом слетал в Саудовскую Аравию в попытке добиться ее увеличения, и это, вероятно, "только начало", полагают авторы материала.Так, на сегодняшний день Эр-Рияд уходит с "орбиты США": страна определяет объемы добычи нефти по согласованию с Россией, при посредничестве Китая она стабилизировала отношения со своим соперником по региону Ираном, при этом Вашингтон остался наблюдать за процессом "со стороны". "Иными словами, влияние Запада на этот нефтяной картель оказалось на самом низком за несколько десятилетий уровне", - констатируется в статье.По мнению аналитиков, в этом и следующем году нефть будет стоить в среднем 85-90 долларов за баррель. Вместе с тем программа моделирования Bloomberg SHOK показывает, что снижение предложения в 2024 году подтолкнет стоимость нефти к отметке 120 долларов за баррель, в результате чего инфляция в США к концу следующего года составит почти четыре процента. "Здравый смысл подсказывает, что высокие цены на заправках навредят действующему президенту, когда люди пойдут голосовать", - указывают авторы материала.Высокие цены на нефть сами создают предпосылки для своего снижения, подталкивая стремящихся к наращиванию прибыли производителей к увеличению капиталовложений в добычу. "Но пока цены на самый важный в мире сырьевой товар устанавливает страна, которую США больше не могут считать своим другом", - резюмирует агентство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230415/tramp-1865484822.html

https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html

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в мире, сша, саудовская аравия, россия, джо байден, опек