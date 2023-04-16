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В Финляндии захотели нарушить соглашение с Россией - РИА Новости, 16.04.2023
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03:16 16.04.2023 (обновлено: 10:33 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html
В Финляндии захотели нарушить соглашение с Россией
В Финляндии захотели нарушить соглашение с Россией - РИА Новости, 16.04.2023
В Финляндии захотели нарушить соглашение с Россией
После присоединения Финляндии к НАТО возник вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов, пишет финское издание... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T03:16
2023-04-16T10:33
в мире
аландские острова
финляндия
россия
нато
ярмо линдберг
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. После присоединения Финляндии к НАТО возник вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов, пишет финское издание Ilta-Sanomat."После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным", - говорится в материале.Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года, что тех пор неоднократно подтверждалось различными соглашениями. Тем не менее, как пишет автор, ряд финских политиков поддерживает идею об отмене этого статуса.Например, такую позицию занял бывший командующий Силами обороны, а сейчас депутат финского парламента Ярмо Линдберг (Jarmo Lindberg), который считает, что членство в НАТО позволяет поставить под вопрос мирный статус островов.Подобного мнения придерживается и бывший начальник разведки Сил обороны, новоизбранный депутат парламента от партии "Национальная коалиция" Пекка Товери, который заявил, что Аландские острова надо ремилитаризировать из-за якобы агрессивной политики России.При этом власти островов в лице главы муниципалитета Вероникик Тёрнрос считают, что Аланды должны сохранить свой демилитаризованный статус. Единственный депутат от Аландских островов в парламенте Финляндии, отстаивая идею статус-кво, указал на то, что в рамках НАТО могут существовать демилитаризованные зоны, приведя в пример норвежский Шпицберген.На прошлой неделе на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах из-за вступления страны в НАТО. По данным на 14:00 мск четверга, предложение набрало 25,4 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.В МИД России выразили надежду, что Хельсинки будет и впредь придерживаться международно-правовых обязательств в отношении статуса Аландских островов. В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html
https://ria.ru/20230414/granitsa-1865445997.html
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в мире, аландские острова, финляндия, россия, нато, ярмо линдберг
В мире, Аландские острова, Финляндия, Россия, НАТО, Ярмо Линдберг
В Финляндии захотели нарушить соглашение с Россией

Ilta-Sanomat: в Финляндии задались вопросом об отмене демилитаризации Аландских островов

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. После присоединения Финляндии к НАТО возник вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов, пишет финское издание Ilta-Sanomat.
"После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным", - говорится в материале.
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Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года, что тех пор неоднократно подтверждалось различными соглашениями. Тем не менее, как пишет автор, ряд финских политиков поддерживает идею об отмене этого статуса.
Например, такую позицию занял бывший командующий Силами обороны, а сейчас депутат финского парламента Ярмо Линдберг (Jarmo Lindberg), который считает, что членство в НАТО позволяет поставить под вопрос мирный статус островов.Подобного мнения придерживается и бывший начальник разведки Сил обороны, новоизбранный депутат парламента от партии "Национальная коалиция" Пекка Товери, который заявил, что Аландские острова надо ремилитаризировать из-за якобы агрессивной политики России.
При этом власти островов в лице главы муниципалитета Вероникик Тёрнрос считают, что Аланды должны сохранить свой демилитаризованный статус. Единственный депутат от Аландских островов в парламенте Финляндии, отстаивая идею статус-кво, указал на то, что в рамках НАТО могут существовать демилитаризованные зоны, приведя в пример норвежский Шпицберген.
На прошлой неделе на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах из-за вступления страны в НАТО. По данным на 14:00 мск четверга, предложение набрало 25,4 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
В МИД России выразили надежду, что Хельсинки будет и впредь придерживаться международно-правовых обязательств в отношении статуса Аландских островов. В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
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