https://ria.ru/20230416/aktivnost-1865615854.html
ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении
ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.04.2023
ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении
Украинские боевики проявляют активность на Запорожском направлении, рассказал командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б". РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:07
2023-04-16T08:07
2023-04-16T10:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские боевики проявляют активность на Запорожском направлении, рассказал командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б". "Работы стало значительно больше. Наблюдается движение противника. Наша задача — погасить их еще в зародыше. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить", — сказал он.О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в Запорожской области, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html
РИА Новости
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Российский боец об активности украинских войск на Запорожском направлении
Украинские войска проявляют активность на Запорожском направлении, российская артиллерия стала работать больше, рассказал командир расчета орудия "Мста-Б"
2023-04-16T08:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении
Командир артиллерийского расчета: ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении