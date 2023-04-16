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ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 16.04.2023 (обновлено: 10:53 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/aktivnost-1865615854.html
ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении
ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.04.2023
ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении
Украинские боевики проявляют активность на Запорожском направлении, рассказал командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б". РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:07
2023-04-16T10:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские боевики проявляют активность на Запорожском направлении, рассказал командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б". "Работы стало значительно больше. Наблюдается движение противника. Наша задача — погасить их еще в зародыше. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить", — сказал он.О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в Запорожской области, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html
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Российский боец об активности украинских войск на Запорожском направлении
Украинские войска проявляют активность на Запорожском направлении, российская артиллерия стала работать больше, рассказал командир расчета орудия "Мста-Б"
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении

Командир артиллерийского расчета: ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские боевики проявляют активность на Запорожском направлении, рассказал командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б".
"Работы стало значительно больше. Наблюдается движение противника. Наша задача — погасить их еще в зародыше. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить", — сказал он.
О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.
Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.
В свою очередь, в Запорожской области, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
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