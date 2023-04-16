https://ria.ru/20230416/aktivnost-1865615854.html

ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении

ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.04.2023

ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении

Украинские боевики проявляют активность на Запорожском направлении, рассказал командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б". РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:07

2023-04-16T08:07

2023-04-16T10:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские боевики проявляют активность на Запорожском направлении, рассказал командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б". "Работы стало значительно больше. Наблюдается движение противника. Наша задача — погасить их еще в зародыше. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить", — сказал он.О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в Запорожской области, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский боец об активности украинских войск на Запорожском направлении Украинские войска проявляют активность на Запорожском направлении, российская артиллерия стала работать больше, рассказал командир расчета орудия "Мста-Б" 2023-04-16T08:07 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины