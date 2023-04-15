https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html

Захарова с иронией высказалась о запрете Польши на импорт украинского зерна

Захарова с иронией высказалась о запрете Польши на импорт украинского зерна - РИА Новости, 15.04.2023

Захарова с иронией высказалась о запрете Польши на импорт украинского зерна

Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над решением Польши о временном запрете импорта украинского зерна. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:11

2023-04-15T19:11

2023-04-15T20:51

польша

украина

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над решением Польши о временном запрете импорта украинского зерна."Коротко о "зерновой сделке". Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном", — написала она в телеграм-канале.Ранее стало известно, что правительство Польши уполномочило глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230413/zerno-1865074155.html

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польша, украина, мария захарова, в мире