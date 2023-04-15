https://ria.ru/20230415/zerno-1865550745.html

Польша временно запретит импорт украинского зерна

Польша временно запретит импорт украинского зерна - РИА Новости, 15.04.2023

Польша временно запретит импорт украинского зерна

Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:05

2023-04-15T16:05

2023-04-15T16:45

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ВАРШАВА, 15 апр — РИА Новости. Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики.Также на заседании правительства обсудили возможные меры по стабилизации сельскохозяйственного рынка.По итогам встречи кабмин "уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий издать соответствующие законодательные акты в области защиты польского аграрного рынка от дестабилизации, в том числе временного запрета на импорт агропродовольственных товаров с Украины".Как отмечается, указанные министры находятся в постоянном контакте с Киевом для решения вопроса с зерном.С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230415/krym-1865498312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, украина, в мире