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Польша временно запретит импорт украинского зерна - РИА Новости, 15.04.2023
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16:05 15.04.2023 (обновлено: 16:45 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/zerno-1865550745.html
Польша временно запретит импорт украинского зерна
Польша временно запретит импорт украинского зерна - РИА Новости, 15.04.2023
Польша временно запретит импорт украинского зерна
Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:05
2023-04-15T16:45
польша
украина
в мире
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ВАРШАВА, 15 апр — РИА Новости. Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики.Также на заседании правительства обсудили возможные меры по стабилизации сельскохозяйственного рынка.По итогам встречи кабмин "уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий издать соответствующие законодательные акты в области защиты польского аграрного рынка от дестабилизации, в том числе временного запрета на импорт агропродовольственных товаров с Украины".Как отмечается, указанные министры находятся в постоянном контакте с Киевом для решения вопроса с зерном.С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230415/krym-1865498312.html
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польша, украина, в мире
Польша, Украина, В мире
Польша временно запретит импорт украинского зерна

Правительство Польши решило временно запретить импорт украинского зерна

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 апр — РИА Новости. Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики.
«
"Министр сельского хозяйства и развития села (Роберт Телюс. — Прим. ред.) изложил текущие проблемы, связанные с притоком сельхозпродукции с Украины. Члены Совета министров под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого обсудили возможные решения и формальные действия, которые Польша может предпринять для защиты польских фермеров и потребителей", — говорится в сообщении.
Также на заседании правительства обсудили возможные меры по стабилизации сельскохозяйственного рынка.
По итогам встречи кабмин "уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий издать соответствующие законодательные акты в области защиты польского аграрного рынка от дестабилизации, в том числе временного запрета на импорт агропродовольственных товаров с Украины".
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Как отмечается, указанные министры находятся в постоянном контакте с Киевом для решения вопроса с зерном.
С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
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