https://ria.ru/20230415/zagradotryady-1865491220.html
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 15.04.2023
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"
Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в этом городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:12
2023-04-15T05:12
2023-04-15T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865502500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92bdf7802745580565c21232e77397d1.jpg
АРТЕМОВСК, 15 апр — РИА Новости. Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в этом городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера", участвующий в штурме города. По его словам, об использовании пограничников в таком качестве говорили мирные жители города."И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны. — Прим. ред.). Мобилизованные, когда сдаются, <...> назад отступать им не дают эти погранвойска", — добавил боец.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уже освобождено около 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.По последним данным, российские силы продолжают наступление в этом населенном пункте. Они перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
артемовск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865502500_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_159a9bf0321c248cdc98ad6281013733.jpg
Боец группы "Вагнер" о переброшенных пограничниках с запада Украины в Артемовск
Переброшенные в Артемовск с запада Украины пограничники исполняют роль заградотрядов, не давая отступать украинским мобилизованным, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".
2023-04-15T05:12
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Украина
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"
Боец "Вагнера" сообщил, что украинские пограничники служат в Артемовске как заградотряды
АРТЕМОВСК, 15 апр — РИА Новости. Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в этом городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера", участвующий в штурме города.
«
"Из последних (украинских подразделений. — Прим. ред.) были пограничники с Западной Украины. Один из них попал в плен, говорит, что был с 2013-го в армии, с 2014 года у него подписан контракт. Когда с ним разговаривали, он сказал, что ни в кого не стрелял и тому подобное, служил на границе", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, об использовании пограничников в таком качестве говорили мирные жители города.
"И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны. — Прим. ред.). Мобилизованные, когда сдаются, <...> назад отступать им не дают эти погранвойска", — добавил боец.
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. Как заявил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин
, уже освобождено около 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
По последним данным, российские силы продолжают наступление в этом населенном пункте. Они перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.