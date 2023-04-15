Рейтинг@Mail.ru
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 15.04.2023 (обновлено: 10:11 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/zagradotryady-1865491220.html
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 15.04.2023
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"
Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в этом городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:12
2023-04-15T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865502500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92bdf7802745580565c21232e77397d1.jpg
АРТЕМОВСК, 15 апр — РИА Новости. Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в этом городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера", участвующий в штурме города. По его словам, об использовании пограничников в таком качестве говорили мирные жители города."И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны. — Прим. ред.). Мобилизованные, когда сдаются, &lt;...&gt; назад отступать им не дают эти погранвойска", — добавил боец.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уже освобождено около 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.По последним данным, российские силы продолжают наступление в этом населенном пункте. Они перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
артемовск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец группы "Вагнер" о переброшенных пограничниках с запада Украины в Артемовск
Переброшенные в Артемовск с запада Украины пограничники исполняют роль заградотрядов, не давая отступать украинским мобилизованным, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".
2023-04-15T05:12
true
PT1M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865502500_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_159a9bf0321c248cdc98ad6281013733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, артемовск, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Украина
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"

Боец "Вагнера" сообщил, что украинские пограничники служат в Артемовске как заградотряды

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 15 апр — РИА Новости. Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в этом городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера", участвующий в штурме города.
«

"Из последних (украинских подразделений. — Прим. ред.) были пограничники с Западной Украины. Один из них попал в плен, говорит, что был с 2013-го в армии, с 2014 года у него подписан контракт. Когда с ним разговаривали, он сказал, что ни в кого не стрелял и тому подобное, служил на границе", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, об использовании пограничников в таком качестве говорили мирные жители города.
"И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны. — Прим. ред.). Мобилизованные, когда сдаются, <...> назад отступать им не дают эти погранвойска", — добавил боец.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уже освобождено около 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
По последним данным, российские силы продолжают наступление в этом населенном пункте. Они перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала