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Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"

Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 15.04.2023

Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"

Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в этом городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:12

2023-04-15T05:12

2023-04-15T10:11

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

украина

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АРТЕМОВСК, 15 апр — РИА Новости. Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в этом городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера", участвующий в штурме города. По его словам, об использовании пограничников в таком качестве говорили мирные жители города."И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны. — Прим. ред.). Мобилизованные, когда сдаются, <...> назад отступать им не дают эти погранвойска", — добавил боец.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уже освобождено около 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.По последним данным, российские силы продолжают наступление в этом населенном пункте. Они перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.

артемовск

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Боец группы "Вагнер" о переброшенных пограничниках с запада Украины в Артемовск Переброшенные в Артемовск с запада Украины пограничники исполняют роль заградотрядов, не давая отступать украинским мобилизованным, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". 2023-04-15T05:12 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск, россия, украина