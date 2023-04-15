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С места ЧП в японской Вакаяме изъяли два предмета, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2023
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09:34 15.04.2023 (обновлено: 11:51 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865506953.html
С места ЧП в японской Вакаяме изъяли два предмета, сообщили СМИ
С места ЧП в японской Вакаяме изъяли два предмета, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2023
С места ЧП в японской Вакаяме изъяли два предмета, сообщили СМИ
Следователи изъяли два цилиндрических предмета, которые могли содержать взрывчатые вещества, с места инцидента в японской префектуре Вакаяме, где должен был... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:34
2023-04-15T11:51
в мире
вакаяма (город)
япония
хёго
синдзо абэ
фумио кисида
взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
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ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Следователи изъяли два цилиндрических предмета, которые могли содержать взрывчатые вещества, с места инцидента в японской префектуре Вакаяме, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, передает телеканал NHK. Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как тот осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалась, что это могла быть сигнальная ракета. Позже стало известно, что брошенный объект серебряного цвета напоминал часть металлической трубы. На кадрах, транслируемых различными телеканалами, видно, как премьер Кисида оборачивается на звук падения объекта, после чего, по всей видимости, его увели охранники. В тот же момент молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду - обеспечивающие безопасность мероприятия сотрудники. Как сообщили источники в следствии, с места были изъяты два цилиндрических предмета. В результате взрыва одного из них и произошел хлопок. Другой же, как отмечается, был в руках задержанного молодого человека. После инцидента по подозрению в умышленном препятствии бизнесу правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя города Каваниси префектуры Хёго. Агентство Киодо сообщает, что его зовут Рюдзи Кимура, однако телеканал NHK, в свою очередь, отмечает, что полицейские все еще пытаются подтвердить прочтение его имени, так как сам подозреваемый сохраняет молчание. Несмотря на инцидент, Кисида решил не вносить изменений в расписание своих выступлений в рамках кампании перед выборами в муниципальные законодательные органы и спустя некоторое время провел публичное выступление у железнодорожной станции Вакаяма. В частности, он принес извинения за доставленные инцидентом волнение и неудобства. Позже в субботу ожидается еще два его публичных выступления – на этот раз в префектуре Тиба. Менее года назад, 8 июля 2022 года, экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Абэ умер от потери крови.
https://ria.ru/20230415/kisida-1865494388.html
https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html
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в мире, вакаяма (город), япония, хёго, синдзо абэ, фумио кисида, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
В мире, Вакаяма (город), Япония, Хёго, Синдзо Абэ, Фумио Кисида, Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
С места ЧП в японской Вакаяме изъяли два предмета, сообщили СМИ

NHK: с места ЧП в японской Вакаяме изъяли два предмета, в которых могла быть взрывчатка

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Следователи изъяли два цилиндрических предмета, которые могли содержать взрывчатые вещества, с места инцидента в японской префектуре Вакаяме, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, передает телеканал NHK.
Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как тот осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалась, что это могла быть сигнальная ракета.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Премьер Японии Кисида отменил публичное выступление после взрыва
Вчера, 06:14
Позже стало известно, что брошенный объект серебряного цвета напоминал часть металлической трубы. На кадрах, транслируемых различными телеканалами, видно, как премьер Кисида оборачивается на звук падения объекта, после чего, по всей видимости, его увели охранники. В тот же момент молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду - обеспечивающие безопасность мероприятия сотрудники.
Как сообщили источники в следствии, с места были изъяты два цилиндрических предмета. В результате взрыва одного из них и произошел хлопок. Другой же, как отмечается, был в руках задержанного молодого человека.
После инцидента по подозрению в умышленном препятствии бизнесу правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя города Каваниси префектуры Хёго. Агентство Киодо сообщает, что его зовут Рюдзи Кимура, однако телеканал NHK, в свою очередь, отмечает, что полицейские все еще пытаются подтвердить прочтение его имени, так как сам подозреваемый сохраняет молчание.
Несмотря на инцидент, Кисида решил не вносить изменений в расписание своих выступлений в рамках кампании перед выборами в муниципальные законодательные органы и спустя некоторое время провел публичное выступление у железнодорожной станции Вакаяма. В частности, он принес извинения за доставленные инцидентом волнение и неудобства.
Позже в субботу ожидается еще два его публичных выступления – на этот раз в префектуре Тиба.
Менее года назад, 8 июля 2022 года, экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Абэ умер от потери крови.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом
Вчера, 07:21
 
В миреВакаяма (город)ЯпонияХёгоСиндзо АбэФумио КисидаВзрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
 
 
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