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По предварительным данным, пострадавших после взрыва в городе Вакаяма нет

По предварительным данным, пострадавших после взрыва в городе Вакаяма нет - РИА Новости, 15.04.2023

По предварительным данным, пострадавших после взрыва в городе Вакаяма нет

Сообщений о пострадавших при инциденте в японском городе Вакаяма, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, не поступало, на место направлены два... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T06:30

2023-04-15T06:30

2023-04-15T11:51

в мире

вакаяма (город)

япония

фумио кисида

взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме

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ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. Сообщений о пострадавших при инциденте в японском городе Вакаяма, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, не поступало, на место направлены два пожарных расчета, сообщило агентство Киодо.Ранее телеканал NHK сообщил, что громкий звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (05.30 мск) около места публичного выступления Кисиды после того, как он завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма.Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону цилиндрический черный объект, после чего его задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва.В настоящее время премьер-министр, которого увели с места инцидента охранники, находится в здании главного управления полиции префектуры. Он не пострадал.

https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html

вакаяма (город)

япония

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в мире, вакаяма (город), япония, фумио кисида, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме