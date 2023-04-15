https://ria.ru/20230415/volgograd-1865537738.html

На мосту в Волгограде в ДТП с тремя машинами пострадали люди

На мосту в Волгограде в ДТП с тремя машинами пострадали люди - РИА Новости, 15.04.2023

На мосту в Волгограде в ДТП с тремя машинами пострадали люди

Семь человек, в том числе трехлетний ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей и микроавтобуса на мосту через Волгу в Волгограде, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:25

2023-04-15T14:25

2023-04-15T14:25

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 15 апр - РИА Новости. Семь человек, в том числе трехлетний ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей и микроавтобуса на мосту через Волгу в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в субботу днем в Волгограде на съезде с моста через Волгу к хутору Бобры столкнулись LADA Vesta, LADA XRAY и микроавтобус RAF. "Семь человек уехали в больницу, среди них один несовершеннолетний", - сообщили РИА Новости в полиции.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865443526.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, волгоградская область