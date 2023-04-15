https://ria.ru/20230415/volgograd-1865537738.html
На мосту в Волгограде в ДТП с тремя машинами пострадали люди
На мосту в Волгограде в ДТП с тремя машинами пострадали люди - РИА Новости, 15.04.2023
На мосту в Волгограде в ДТП с тремя машинами пострадали люди
Семь человек, в том числе трехлетний ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей и микроавтобуса на мосту через Волгу в Волгограде, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:25
2023-04-15T14:25
2023-04-15T14:25
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 15 апр - РИА Новости. Семь человек, в том числе трехлетний ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей и микроавтобуса на мосту через Волгу в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в субботу днем в Волгограде на съезде с моста через Волгу к хутору Бобры столкнулись LADA Vesta, LADA XRAY и микроавтобус RAF. "Семь человек уехали в больницу, среди них один несовершеннолетний", - сообщили РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20230414/dtp-1865443526.html
волгоград
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
На мосту в Волгограде в ДТП с тремя машинами пострадали люди
На мосту в Волгограде в ДТП с тремя машинами пострадали семь человек
ВОЛГОГРАД, 15 апр - РИА Новости. Семь человек, в том числе трехлетний ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей и микроавтобуса на мосту через Волгу в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу днем в Волгограде на съезде с моста через Волгу к хутору Бобры столкнулись LADA Vesta, LADA XRAY и микроавтобус RAF.
"Семь человек уехали в больницу, среди них один несовершеннолетний", - сообщили РИА Новости в полиции.
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