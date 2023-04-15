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Жителям Центральной России пообещали комфортную погоду - РИА Новости, 15.04.2023
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03:26 15.04.2023 (обновлено: 05:51 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/vilfand-1865488883.html
Жителям Центральной России пообещали комфортную погоду
Жителям Центральной России пообещали комфортную погоду - РИА Новости, 15.04.2023
Жителям Центральной России пообещали комфортную погоду
В середине следующей недели в Центральной России потеплеет до +18, градусов, будет солнечная, комфортная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:26
2023-04-15T05:51
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
пасха
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В середине следующей недели в Центральной России потеплеет до +18, градусов, будет солнечная, комфортная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в эти дни вероятность выпадения осадков небольшая, будет "солнечная, комфортная погода". Синоптик также предупредил, что во второй половине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди, температура воздуха прогнозируется в диапазоне 10-15 градусов тепла.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, пасха
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Пасха
Жителям Центральной России пообещали комфортную погоду

Вильфанд: в Центральной России потеплеет до 18 градусов в середине недели

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В середине следующей недели в Центральной России потеплеет до +18, градусов, будет солнечная, комфортная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«

"В понедельник ночные температуры положительные, днем +13…+15 градусов. В последующем температура будет от +14 до +18 градусов - вторник, среда, четверг", — сказал Вильфанд.

По его словам, в эти дни вероятность выпадения осадков небольшая, будет "солнечная, комфортная погода".
Синоптик также предупредил, что во второй половине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди, температура воздуха прогнозируется в диапазоне 10-15 градусов тепла.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентрПасха
 
 
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