https://ria.ru/20230415/vilfand-1865488883.html

Жителям Центральной России пообещали комфортную погоду

Жителям Центральной России пообещали комфортную погоду - РИА Новости, 15.04.2023

Жителям Центральной России пообещали комфортную погоду

В середине следующей недели в Центральной России потеплеет до +18, градусов, будет солнечная, комфортная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T03:26

2023-04-15T03:26

2023-04-15T05:51

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_0:38:3436:1971_1920x0_80_0_0_40cea8b8b84557ee485df2e6268e6423.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В середине следующей недели в Центральной России потеплеет до +18, градусов, будет солнечная, комфортная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в эти дни вероятность выпадения осадков небольшая, будет "солнечная, комфортная погода". Синоптик также предупредил, что во второй половине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди, температура воздуха прогнозируется в диапазоне 10-15 градусов тепла.

https://ria.ru/20230413/pogoda-1865119013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, пасха