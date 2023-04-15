https://ria.ru/20230415/veruyuschie-1865526068.html
Почти три четверти россиян считают себя верующими, показал опрос
Почти три четверти россиян считают себя верующими, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2023
Почти три четверти россиян считают себя верующими, показал опрос
Почти три четверти россиян (72%) считают себя верующими людьми, православными себя называют 62% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Фонда... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:46
2023-04-15T12:46
2023-04-15T12:46
религия
общество
фонд "общественное мнение"
россия
религия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти три четверти россиян (72%) считают себя верующими людьми, православными себя называют 62% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". Всероссийский опрос ФОМнибус был проведен с 31 марта по 2 апреля 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Больше половины опрошенных (62%) сообщили, что они считают себя православными, 8% исповедуют ислам, по 1% исповедуют другие религии или другие христианские конфессии. Еще 23% отметили, что не считают верующими, а 4% затруднились с ответом. Таким образом, верующими считают себя 72% респондентов. Согласно результатам опроса, 65% россиян доверяют Русской православной церкви, 17% заявили, что не доверяют. При этом за последние годы у 75% респондентов отношение к РПЦ не изменилось, у 12% изменилось в лучшую сторону, у 7% - в худшую. Также почти половина граждан (48%) ответили, что они скорее доверяют патриарху Кириллу, еще 21% заявили, что скорее не доверяют. Как следует из результатов, 41% респондентов чаще согласны с высказываниями представителей РПЦ по общественно-политическим вопросам, еще 16% заявили, что чаще не согласны. Также 48% опрошенных ответили, что Русская православная церковь положительно влияет на общественную жизнь страны, 24% считают, что не влияет, еще 7% заявили, что влияет отрицательно. При этом, по данным исследования, 15% россиян считают, что РПЦ оказывает сильное влияние на политику властей, 32% выразили уверенность, что не влияет, а 25% уверены, что оказывает слабое влияние, еще 28% затруднились ответить.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд "общественное мнение", россия, религия
Религия, Общество, Фонд "Общественное мнение", Россия, Религия
Почти три четверти россиян считают себя верующими, показал опрос
ФОМ: почти три четверти россиян считают себя верующими, 62 процента — православными
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Почти три четверти россиян (72%) считают себя верующими людьми, православными себя называют 62% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение"
.
Всероссийский опрос ФОМнибус был проведен с 31 марта по 2 апреля 2023 года в 53 субъектах РФ
, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Больше половины опрошенных (62%) сообщили, что они считают себя православными, 8% исповедуют ислам, по 1% исповедуют другие религии или другие христианские конфессии. Еще 23% отметили, что не считают верующими, а 4% затруднились с ответом. Таким образом, верующими считают себя 72% респондентов.
Согласно результатам опроса, 65% россиян доверяют Русской православной церкви
, 17% заявили, что не доверяют. При этом за последние годы у 75% респондентов отношение к РПЦ не изменилось, у 12% изменилось в лучшую сторону, у 7% - в худшую. Также почти половина граждан (48%) ответили, что они скорее доверяют патриарху Кириллу, еще 21% заявили, что скорее не доверяют.
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Как следует из результатов, 41% респондентов чаще согласны с высказываниями представителей РПЦ по общественно-политическим вопросам, еще 16% заявили, что чаще не согласны. Также 48% опрошенных ответили, что Русская православная церковь положительно влияет на общественную жизнь страны, 24% считают, что не влияет, еще 7% заявили, что влияет отрицательно.
При этом, по данным исследования, 15% россиян считают, что РПЦ оказывает сильное влияние на политику властей, 32% выразили уверенность, что не влияет, а 25% уверены, что оказывает слабое влияние, еще 28% затруднились ответить.