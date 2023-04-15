https://ria.ru/20230415/vakayama-1865503330.html

Стали известны подробности взрыва в японской Вакаяме

Стали известны подробности взрыва в японской Вакаяме - РИА Новости, 15.04.2023

Стали известны подробности взрыва в японской Вакаяме

Арестованный после инцидента в портовом районе города Вакаяма, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, является жителем города Каваниси в... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:57

2023-04-15T08:57

2023-04-15T11:51

в мире

вакаяма (город)

япония

фумио кисида

взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме

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ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. Арестованный после инцидента в портовом районе города Вакаяма, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, является жителем города Каваниси в префектуре Хёго, ему 24 года, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы. Имя молодого человека пока не сообщается. Мотивы поступка также неизвестны. Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалось, что это могла быть сигнальная ракета. Позже стало известно, что объект был серебряного цвета, напоминающий часть металлической трубы. На кадрах, транслируемых различными телеканалами, видно, как премьер Кисида оборачивается на звук падения объекта, после чего, по всей видимости, политика увели охранники. В тот же момент молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду - обеспечивающие безопасность мероприятия сотрудники. Задержанный был арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу, передавало Киодо. Несмотря на инцидент, премьер Японии решил не вносить изменений в расписание своих выступлений в рамках предвыборной кампании перед выборами в муниципальные законодательные органы и спустя некоторое время провел публичное выступление у железнодорожной станции Вакаяма. В частности, он принес извинения за доставленное волнение и неудобства в результате инцидента. Позже в субботу ожидаются еще два его публичных выступления, на этот раз в префектуре Тиба. Менее года назад экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного оружия дважды. В результате второго выстрела политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.

https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html

https://ria.ru/20230414/zasedanie-1865268227.html

вакаяма (город)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вакаяма (город), япония, фумио кисида, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме