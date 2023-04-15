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Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных - РИА Новости, 15.04.2023
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20:57 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/utechka-1865582921.html
Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных
Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных - РИА Новости, 15.04.2023
Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных
Власти США за последнее время ослабили контроль за доступом к секретным правительственным данным, что является опасным шагом в неверном направлении, заявил в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T20:57
2023-04-15T20:57
в мире
сша
джо байден
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Власти США за последнее время ослабили контроль за доступом к секретным правительственным данным, что является опасным шагом в неверном направлении, заявил в субботу конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес. "Присутствует ощущение, что вопросу защиты секретных данных уделяется меньше внимания, а это является неверным подходом. Публикация конфиденциальных документов – последнее, что нам нужно. Это опасно", - сказал Гонсалес в эфире телеканал NBC News. Конгрессмен, посвятивший более 20 лет своей жизни работе в военной и разведывательной сферах, а также имевший, по его же словам, доступ к сверхсекретной информации, признался, что обеспокоен таким развитием событий. "Меня беспокоит то, как наша страна стала относиться к работе с секретными данными, начиная с ее руководства. Посмотрите на президента Джо Байдена, взгляните на экс-президента (Дональда) Трампа. Все эти события произошли за последние три месяца", - обратил внимание американский законодатель. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230415/utechka-1865539111.html
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в мире, сша, джо байден, утечка материалов пентагона
В мире, США, Джо Байден, Утечка материалов Пентагона
Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных

Конгрессмен Гонсалес раскритиковал власти США из-за слабого контроля за секретными данными

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Власти США за последнее время ослабили контроль за доступом к секретным правительственным данным, что является опасным шагом в неверном направлении, заявил в субботу конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес.
"Присутствует ощущение, что вопросу защиты секретных данных уделяется меньше внимания, а это является неверным подходом. Публикация конфиденциальных документов – последнее, что нам нужно. Это опасно", - сказал Гонсалес в эфире телеканал NBC News.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Утечка не повлияла на отношения с партнерами, заявил Блинкен
Вчера, 14:48
Конгрессмен, посвятивший более 20 лет своей жизни работе в военной и разведывательной сферах, а также имевший, по его же словам, доступ к сверхсекретной информации, признался, что обеспокоен таким развитием событий.
"Меня беспокоит то, как наша страна стала относиться к работе с секретными данными, начиная с ее руководства. Посмотрите на президента Джо Байдена, взгляните на экс-президента (Дональда) Трампа. Все эти события произошли за последние три месяца", - обратил внимание американский законодатель.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона
Вчера, 10:08
 
В миреСШАДжо БайденУтечка материалов Пентагона
 
 
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