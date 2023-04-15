Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных
Конгрессмен Гонсалес раскритиковал власти США из-за слабого контроля за секретными данными
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Власти США за последнее время ослабили контроль за доступом к секретным правительственным данным, что является опасным шагом в неверном направлении, заявил в субботу конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес.
"Присутствует ощущение, что вопросу защиты секретных данных уделяется меньше внимания, а это является неверным подходом. Публикация конфиденциальных документов – последнее, что нам нужно. Это опасно", - сказал Гонсалес в эфире телеканал NBC News.
Конгрессмен, посвятивший более 20 лет своей жизни работе в военной и разведывательной сферах, а также имевший, по его же словам, доступ к сверхсекретной информации, признался, что обеспокоен таким развитием событий.
"Меня беспокоит то, как наша страна стала относиться к работе с секретными данными, начиная с ее руководства. Посмотрите на президента Джо Байдена, взгляните на экс-президента (Дональда) Трампа. Все эти события произошли за последние три месяца", - обратил внимание американский законодатель.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".