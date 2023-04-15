https://ria.ru/20230415/utechka-1865582921.html

Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных

Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных - РИА Новости, 15.04.2023

Американский конгрессмен раскритиковал власти из-за утечек секретных данных

Власти США за последнее время ослабили контроль за доступом к секретным правительственным данным, что является опасным шагом в неверном направлении, заявил в... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T20:57

2023-04-15T20:57

2023-04-15T20:57

в мире

сша

джо байден

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Власти США за последнее время ослабили контроль за доступом к секретным правительственным данным, что является опасным шагом в неверном направлении, заявил в субботу конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес. "Присутствует ощущение, что вопросу защиты секретных данных уделяется меньше внимания, а это является неверным подходом. Публикация конфиденциальных документов – последнее, что нам нужно. Это опасно", - сказал Гонсалес в эфире телеканал NBC News. Конгрессмен, посвятивший более 20 лет своей жизни работе в военной и разведывательной сферах, а также имевший, по его же словам, доступ к сверхсекретной информации, признался, что обеспокоен таким развитием событий. "Меня беспокоит то, как наша страна стала относиться к работе с секретными данными, начиная с ее руководства. Посмотрите на президента Джо Байдена, взгляните на экс-президента (Дональда) Трампа. Все эти события произошли за последние три месяца", - обратил внимание американский законодатель. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230415/utechka-1865539111.html

https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html

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в мире, сша, джо байден, утечка материалов пентагона