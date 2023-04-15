https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html

СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня

СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня - РИА Новости, 15.04.2023

СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня

Утекшие в сеть секретные документы США свидетельствуют об уязвимости Тайваня перед военным превосходством ВС КНР в воздухе, сообщила газета Washington Post. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:00

2023-04-15T19:00

2023-04-15T19:00

утечка материалов пентагона

в мире

министерство обороны сша

сша

тайвань

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Утекшие в сеть секретные документы США свидетельствуют об уязвимости Тайваня перед военным превосходством ВС КНР в воздухе, сообщила газета Washington Post. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. "Тайвань вряд ли сможет противостоять военному превосходству Китая в воздухе в конфликте по обе стороны (Тайваньского - ред.) пролива", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на утекшие оценки Пентагона. Отмечается также, что такая тактика КНР, как "использование гражданских судов в военных целях", стала для американских спецслужб препятствием на пути обнаружения возможной подготовки Пекина ко "вторжению". Газета также уточняет со ссылкой на материалы Пентагона, что на Тайване сомневаются в способности своих средств ПВО "точно обнаруживать пуски ракет" и что едва ли более половины тайваньских самолетов полностью пригодны для выполнения задач. Согласно изданию, документы не содержат "всестороннего анализа возможностей Китая и уязвимостей Тайваня", однако в целом рисуют "мрачную картину общей готовности Тайваня". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230414/tayvan-1865304656.html

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

утечка материалов пентагона, в мире, министерство обороны сша, сша, тайвань, китай