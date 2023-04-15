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СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня - РИА Новости, 15.04.2023
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19:00 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html
СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня
СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня - РИА Новости, 15.04.2023
СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня
Утекшие в сеть секретные документы США свидетельствуют об уязвимости Тайваня перед военным превосходством ВС КНР в воздухе, сообщила газета Washington Post. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:00
2023-04-15T19:00
утечка материалов пентагона
в мире
министерство обороны сша
сша
тайвань
китай
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Утекшие в сеть секретные документы США свидетельствуют об уязвимости Тайваня перед военным превосходством ВС КНР в воздухе, сообщила газета Washington Post. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. "Тайвань вряд ли сможет противостоять военному превосходству Китая в воздухе в конфликте по обе стороны (Тайваньского - ред.) пролива", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на утекшие оценки Пентагона. Отмечается также, что такая тактика КНР, как "использование гражданских судов в военных целях", стала для американских спецслужб препятствием на пути обнаружения возможной подготовки Пекина ко "вторжению". Газета также уточняет со ссылкой на материалы Пентагона, что на Тайване сомневаются в способности своих средств ПВО "точно обнаруживать пуски ракет" и что едва ли более половины тайваньских самолетов полностью пригодны для выполнения задач. Согласно изданию, документы не содержат "всестороннего анализа возможностей Китая и уязвимостей Тайваня", однако в целом рисуют "мрачную картину общей готовности Тайваня". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230414/tayvan-1865304656.html
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утечка материалов пентагона, в мире, министерство обороны сша, сша, тайвань, китай
Утечка материалов Пентагона, В мире, Министерство обороны США, США, Тайвань, Китай
СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня

WP: в утекших материалах Пентагона обнаружили данные об уязвимости Тайваня перед ВС Китая

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Утекшие в сеть секретные документы США свидетельствуют об уязвимости Тайваня перед военным превосходством ВС КНР в воздухе, сообщила газета Washington Post.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
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"Тайвань вряд ли сможет противостоять военному превосходству Китая в воздухе в конфликте по обе стороны (Тайваньского - ред.) пролива", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на утекшие оценки Пентагона.
Отмечается также, что такая тактика КНР, как "использование гражданских судов в военных целях", стала для американских спецслужб препятствием на пути обнаружения возможной подготовки Пекина ко "вторжению".
Газета также уточняет со ссылкой на материалы Пентагона, что на Тайване сомневаются в способности своих средств ПВО "точно обнаруживать пуски ракет" и что едва ли более половины тайваньских самолетов полностью пригодны для выполнения задач.
Согласно изданию, документы не содержат "всестороннего анализа возможностей Китая и уязвимостей Тайваня", однако в целом рисуют "мрачную картину общей готовности Тайваня".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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