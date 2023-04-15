СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня
WP: в утекших материалах Пентагона обнаружили данные об уязвимости Тайваня перед ВС Китая
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Утекшие в сеть секретные документы США свидетельствуют об уязвимости Тайваня перед военным превосходством ВС КНР в воздухе, сообщила газета Washington Post.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
Отмечается также, что такая тактика КНР, как "использование гражданских судов в военных целях", стала для американских спецслужб препятствием на пути обнаружения возможной подготовки Пекина ко "вторжению".
Газета также уточняет со ссылкой на материалы Пентагона, что на Тайване сомневаются в способности своих средств ПВО "точно обнаруживать пуски ракет" и что едва ли более половины тайваньских самолетов полностью пригодны для выполнения задач.
Согласно изданию, документы не содержат "всестороннего анализа возможностей Китая и уязвимостей Тайваня", однако в целом рисуют "мрачную картину общей готовности Тайваня".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.