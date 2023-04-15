https://ria.ru/20230415/utechka-1865539111.html

Утечка не повлияла на отношения с партнерами, заявил Блинкен

Утечка не повлияла на отношения с партнерами, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.04.2023

Утечка не повлияла на отношения с партнерами, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции во вьетнамской столице Ханой, что утечка американских секретных документов не повлияла на... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:48

2023-04-15T14:48

2023-04-15T14:48

в мире

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украина

сша

дмитрий песков

энтони блинкен

нато

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции во вьетнамской столице Ханой, что утечка американских секретных документов не повлияла на взаимодействие Вашингтона с партнерами. "Мы связывались с нашими союзниками и партнерами после того, как об этих утечках стало известно. Мы делали это на высоком уровне, и мы четко заявили о своей приверженности защите разведданных и партнерству в области безопасности", - заявил Блинкен на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube-канале госдепа. По его словам, США услышали признательность в связи с принятыми в ответ на утечку мерами. "Это не повлияло на наше взаимодействие", - сказал Блинкен, добавив, что "не видел и не слышал" ничего, что говорило бы об обратном. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230413/utechka-1865188491.html

https://ria.ru/20230413/utechka-1865182990.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, энтони блинкен, нато