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В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона - РИА Новости, 15.04.2023
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10:08 15.04.2023 (обновлено: 10:12 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона - РИА Новости, 15.04.2023
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона
Рядовой ВВС первого класса Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, не мог РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:08
2023-04-15T10:12
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Рядовой ВВС первого класса Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, не мог иметь доступ к настолько засекреченной информации, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.По его словам, официальная версия Вашингтона по поводу случившегося вызывает подозрения."Этого не может быть. Получение совершенно секретного допуска SCI занимает годы, этот парень еще не прожил достаточно долго, чтобы получить допуск TS/SCI. Я был лейтенантом в 20 лет, и мне пришлось пройти через специальные курсы, и я получил только обычный секретный допуск, и я был офицером разведки, то есть оперативником, преследующим террористов. Так что я точно знаю, что что-то не так с тем, что у этого парня был совершенно секретный допуск", — пояснил Шаффер.Он добавил, что у Тейшейры был полный набор допусков "уровня гамма".Младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джеку Тейшейре предъявили обвинения в "несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне", а также "несанкционированном изъятии и хранении секретных документов или материалов" — по двум обвинениям ему грозит пятнадцать лет тюрьмы. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
https://ria.ru/20230414/pentagon-1865459966.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), нато
В мире, США, Вашингтон (штат), НАТО
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона

Экс-разведчик США Шаффер усомнился в официальной версии Вашингтона по утечкам об Украине

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Рядовой ВВС первого класса Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, не мог иметь доступ к настолько засекреченной информации, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
По его словам, официальная версия Вашингтона по поводу случившегося вызывает подозрения.
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"Этого не может быть. Получение совершенно секретного допуска SCI занимает годы, этот парень еще не прожил достаточно долго, чтобы получить допуск TS/SCI. Я был лейтенантом в 20 лет, и мне пришлось пройти через специальные курсы, и я получил только обычный секретный допуск, и я был офицером разведки, то есть оперативником, преследующим террористов. Так что я точно знаю, что что-то не так с тем, что у этого парня был совершенно секретный допуск", — пояснил Шаффер.
Он добавил, что у Тейшейры был полный набор допусков "уровня гамма".
Младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джеку Тейшейре предъявили обвинения в "несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне", а также "несанкционированном изъятии и хранении секретных документов или материалов" — по двум обвинениям ему грозит пятнадцать лет тюрьмы. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
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