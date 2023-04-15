https://ria.ru/20230415/uss-1865537180.html
Премьер Италии раскритиковала перевод Усса-младшего под домашний арест
Премьер Италии раскритиковала перевод Усса-младшего под домашний арест - РИА Новости, 15.04.2023
Премьер Италии раскритиковала перевод Усса-младшего под домашний арест
В судебном процессе над сыном губернатора Красноярского края Александра Усса были "аномалии", главной из которого стало решение о переводе Артема Усса под... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:20
2023-04-15T14:20
2023-04-15T14:20
в мире
италия
артем усс
джорджа мелони
россия
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РИМ, 15 апр - РИА Новости. В судебном процессе над сыном губернатора Красноярского края Александра Усса были "аномалии", главной из которого стало решение о переводе Артема Усса под домашний арест, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Это серьезное дело. В нем есть аномалии, и главная - это решение апелляционного суда предложить перевод под домашний арест с мотивировкой, на мой взгляд, спорной, и сохранить это решение, когда было намерение об экстрадиции. Очевидно, в таком случае опасность побега становится более выраженной", - заявила она журналистам в Аддис-Абебе. По ее словам, после возвращения из Эфиопии она намерена обсудить ситуацию с министром юстиции Италии Карло Нордио. Она подчеркнула, что министр поступил правильно, запустив проверку миланского суда в связи с ведением дела россиянина. "На уровне разведки мы не были проинформировали о природе фигуры (Усса) со стороны других служб. Мы знали, что был запрос со стороны департамента юстиции США по поводу финансового мошенничества", - сказала Мелони, пресс-подход которой показали в Youtube. Накануне итальянские газеты сообщили, что США дважды предупреждали итальянские власти о возможности побега Усса из-под домашнего. Первый сигнал поступил в октябре после его задержания в миланском аэропорту, второй – после решения о его переводе под домашний арест. Как написала газета la Repubblica, на заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir в четверг Мелони заявила, что Совет министров не несет ответственности за побег россиянина, фактически переложив ее на судебный орган. Ранее министр юстиции страны Карло Нордио распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые вели дело российского предпринимателя и приняли решение о замене меры пресечения на домашний арест и электронный браслет. Артем Усс ранее сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". 21 марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
https://ria.ru/20230414/pobeg-1865313027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, артем усс, джорджа мелони, россия
В мире, Италия, Артем Усс, Джорджа Мелони, Россия
Премьер Италии раскритиковала перевод Усса-младшего под домашний арест
Премьер Италии Мелони назвала перевод Усса-младшего под домашний арест аномальным решением
РИМ, 15 апр - РИА Новости. В судебном процессе над сыном губернатора Красноярского края Александра Усса были "аномалии", главной из которого стало решение о переводе Артема Усса под домашний арест, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Это серьезное дело. В нем есть аномалии, и главная - это решение апелляционного суда предложить перевод под домашний арест с мотивировкой, на мой взгляд, спорной, и сохранить это решение, когда было намерение об экстрадиции. Очевидно, в таком случае опасность побега становится более выраженной", - заявила она журналистам в Аддис-Абебе.
По ее словам, после возвращения из Эфиопии она намерена обсудить ситуацию с министром юстиции Италии Карло Нордио. Она подчеркнула, что министр поступил правильно, запустив проверку миланского суда в связи с ведением дела россиянина.
"На уровне разведки мы не были проинформировали о природе фигуры (Усса) со стороны других служб. Мы знали, что был запрос со стороны департамента юстиции США по поводу финансового мошенничества", - сказала Мелони, пресс-подход которой показали в Youtube.
Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию
Накануне итальянские газеты сообщили, что США дважды предупреждали итальянские власти о возможности побега Усса из-под домашнего. Первый сигнал поступил в октябре после его задержания в миланском аэропорту, второй – после решения о его переводе под домашний арест. Как написала газета la Repubblica, на заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir в четверг Мелони заявила, что Совет министров не несет ответственности за побег россиянина, фактически переложив ее на судебный орган.
Ранее министр юстиции страны Карло Нордио распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые вели дело российского предпринимателя и приняли решение о замене меры пресечения на домашний арест и электронный браслет.
Артем Усс ранее сообщил РИА Новости, что находится в России
. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
21 марта апелляционный суд Милана
одобрил экстрадицию Артема Усса в США
. В среду 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию
. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
СМИ: CША предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса