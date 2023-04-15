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Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не убили посреди города - РИА Новости, 15.04.2023
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01:53 15.04.2023 (обновлено: 02:45 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/ukrainets-1865486145.html
Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не убили посреди города
Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не убили посреди города - РИА Новости, 15.04.2023
Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не убили посреди города
Только что приехавшего в Канаду украинца чуть не убили посреди города, сообщила со ссылкой на полицию обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T01:53
2023-04-15T02:45
в мире
канада
эдмонтон
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Только что приехавшего в Канаду украинца чуть не убили посреди города, сообщила со ссылкой на полицию обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.По данным полицейской службы Эдмонтона, мужчина, которого опознали как 48-летнего Ивана Пилипчука, "сидел один на автобусной остановке, наслаждаясь утренним кофе", когда на него напал незнакомец, вооруженный острым предметом.Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами.В статье уточняется, что Пилипчук получил рабочую визу и третьего апреля трудоустроился. Он направлялся на стройку, когда его ударили ножом."Я не езжу на автобусе, потому что, честно говоря, я не чувствую себя в безопасности, когда езжу на нем… Ты просто не знаешь, станешь ли ты очередной жертвой", — рассказала изданию местная жительница.Ранее приехавшие в Канаду украинцы пожаловались на отсталость и архаичность страны. В марте прошлого года Оттава дала украинцам экстренное разрешение на въезд, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.
https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html
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в мире, канада, эдмонтон, украина
В мире, Канада, Эдмонтон, Украина
Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не убили посреди города

Только что приехавший в Канаду украинец получил ножевое ранение на автобусной остановке

© AFP 2023 / COLE BURSTONПолиция в Канаде
Полиция в Канаде - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / COLE BURSTON
Полиция в Канаде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Только что приехавшего в Канаду украинца чуть не убили посреди города, сообщила со ссылкой на полицию обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.
«
"Мужчина, который в четверг утром получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне, прибыл в Канаду с Украины всего несколько дней назад", — написала она.
По данным полицейской службы Эдмонтона, мужчина, которого опознали как 48-летнего Ивана Пилипчука, "сидел один на автобусной остановке, наслаждаясь утренним кофе", когда на него напал незнакомец, вооруженный острым предметом.
Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами.
В статье уточняется, что Пилипчук получил рабочую визу и третьего апреля трудоустроился. Он направлялся на стройку, когда его ударили ножом.
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"Я не езжу на автобусе, потому что, честно говоря, я не чувствую себя в безопасности, когда езжу на нем… Ты просто не знаешь, станешь ли ты очередной жертвой", — рассказала изданию местная жительница.
Ранее приехавшие в Канаду украинцы пожаловались на отсталость и архаичность страны. В марте прошлого года Оттава дала украинцам экстренное разрешение на въезд, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.
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