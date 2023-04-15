https://ria.ru/20230415/ukrainets-1865486145.html

Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не убили посреди города

Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не убили посреди города - РИА Новости, 15.04.2023

Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не убили посреди города

Только что приехавшего в Канаду украинца чуть не убили посреди города, сообщила со ссылкой на полицию обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:53

2023-04-15T01:53

2023-04-15T02:45

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канада

эдмонтон

украина

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Только что приехавшего в Канаду украинца чуть не убили посреди города, сообщила со ссылкой на полицию обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.По данным полицейской службы Эдмонтона, мужчина, которого опознали как 48-летнего Ивана Пилипчука, "сидел один на автобусной остановке, наслаждаясь утренним кофе", когда на него напал незнакомец, вооруженный острым предметом.Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами.В статье уточняется, что Пилипчук получил рабочую визу и третьего апреля трудоустроился. Он направлялся на стройку, когда его ударили ножом."Я не езжу на автобусе, потому что, честно говоря, я не чувствую себя в безопасности, когда езжу на нем… Ты просто не знаешь, станешь ли ты очередной жертвой", — рассказала изданию местная жительница.Ранее приехавшие в Канаду украинцы пожаловались на отсталость и архаичность страны. В марте прошлого года Оттава дала украинцам экстренное разрешение на въезд, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.

https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада, эдмонтон, украина