https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html

Британцы предположили, каким будет поражение Украины

Британцы предположили, каким будет поражение Украины - РИА Новости, 15.04.2023

Британцы предположили, каким будет поражение Украины

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали высказывания украинских политиков и представителей ВСУ, что Артемовск не окружен российскими войсками. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:45

2023-04-15T09:45

2023-04-15T15:37

в мире

украина

артемовск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали высказывания украинских политиков и представителей ВСУ, что Артемовск не окружен российскими войсками."Это не соответствует действительности", — заявлял, в частности, пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.Пользователи портала посчитали, что Киев врет о настоящем положении дел в регионе, а также обрушились на президента Украины Владимира Зеленского за то, что он продолжает жертвовать жизнями солдат ради американских интересов."Зеленский устраивает весеннюю распродажу ненужного вооружения. Вся выручка пойдет в карман его жене Зеленской", — сыронизировал Cold Climate."Все эти смерти впустую, они могли бы отдать земли, в основном с русскоговорящим населением, которых Украина все равно бомбит уже много лет", — посетовал Hubert walker."Следуя приказам США, Зеленский сражается до последнего украинца. Никто не спросил бедолаг, согласны ли они на это…" — отметил decaylus."Зеленский жертвует своими солдатами, запрещая им отступить из безвыходной ситуации…" — подытожил SweenyToddler.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, под российским контролем находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные здания, заводы и фабрики.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.

https://ria.ru/20230415/krym-1865498312.html

https://ria.ru/20230415/plan-1865488593.html

украина

артемовск

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в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины