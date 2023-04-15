https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html
Британцы предположили, каким будет поражение Украины
Британцы предположили, каким будет поражение Украины - РИА Новости, 15.04.2023
Британцы предположили, каким будет поражение Украины
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали высказывания украинских политиков и представителей ВСУ, что Артемовск не окружен российскими войсками. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:45
2023-04-15T09:45
2023-04-15T15:37
в мире
украина
артемовск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали высказывания украинских политиков и представителей ВСУ, что Артемовск не окружен российскими войсками."Это не соответствует действительности", — заявлял, в частности, пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.Пользователи портала посчитали, что Киев врет о настоящем положении дел в регионе, а также обрушились на президента Украины Владимира Зеленского за то, что он продолжает жертвовать жизнями солдат ради американских интересов."Зеленский устраивает весеннюю распродажу ненужного вооружения. Вся выручка пойдет в карман его жене Зеленской", — сыронизировал Cold Climate."Все эти смерти впустую, они могли бы отдать земли, в основном с русскоговорящим населением, которых Украина все равно бомбит уже много лет", — посетовал Hubert walker."Следуя приказам США, Зеленский сражается до последнего украинца. Никто не спросил бедолаг, согласны ли они на это…" — отметил decaylus."Зеленский жертвует своими солдатами, запрещая им отступить из безвыходной ситуации…" — подытожил SweenyToddler.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, под российским контролем находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные здания, заводы и фабрики.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
https://ria.ru/20230415/krym-1865498312.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Артемовск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Британцы предположили, каким будет поражение Украины
Читатели Daily Mail раскритиковали слова украинских политиков о ситуации в Артемовске
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
раскритиковали высказывания украинских политиков и представителей ВСУ, что Артемовск не окружен российскими войсками.
"Это не соответствует действительности", — заявлял, в частности, пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.
В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство
Пользователи портала посчитали, что Киев
врет о настоящем положении дел в регионе, а также обрушились на президента Украины Владимира Зеленского
за то, что он продолжает жертвовать жизнями солдат ради американских интересов.
«
"Конфликт закончится вот так: Украине придется уступить Крым и все земли, на которых находятся русские. Она должна будет пообещать никогда не вступать в НАТО и отдать или уничтожить все свое вооружение, а также установить демилитаризованную зону шириной в сотню километров. Чем быстрее украинцы на это согласятся, тем больше жизней они спасут", — написал speug.
"Зеленский устраивает весеннюю распродажу ненужного вооружения. Вся выручка пойдет в карман его жене Зеленской", — сыронизировал Cold Climate.
"Все эти смерти впустую, они могли бы отдать земли, в основном с русскоговорящим населением, которых Украина все равно бомбит уже много лет", — посетовал Hubert walker.
"Следуя приказам США
, Зеленский сражается до последнего украинца. Никто не спросил бедолаг, согласны ли они на это…" — отметил decaylus.
«
"Ну да, Артемовск держится, <...> но только из-за того, что украинские солдаты не могут выбраться, все дороги находятся под обстрелами. Но для Зеленского это означает, что Артемовск продолжает держаться, а не то, что тысячи его солдат там в ловушке. Какой позорный лжец", — подчеркнул simo5.
"Зеленский жертвует своими солдатами, запрещая им отступить из безвыходной ситуации…" — подытожил SweenyToddler.
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. Как заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин
, под российским контролем находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные здания, заводы и фабрики.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине