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В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США - РИА Новости, 15.04.2023
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13:07 15.04.2023 (обновлено: 16:26 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/ugroza-1865528385.html
В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США
В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США - РИА Новости, 15.04.2023
В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США
Российская скоростная торпеда ВА-111 "Шквал" представляет собой угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил Соединенных Штатов, написал в статье для... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:07
2023-04-15T16:26
военно-морские силы сша
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в мире
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российская скоростная торпеда ВА-111 "Шквал" представляет собой угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил Соединенных Штатов, написал в статье для 19FortyFive военный эксперт Крис Осборн.Обозреватель отметил, что дальность торпеды составляет 7000 метров, что может вызывать беспокойство у Пентагона.Он указал, что единственный способ для американских кораблей предотвратить угрозу "Шквала" — обнаружить российскую подводную лодку, несущую это оружие, до того, как она сможет его запустить.
https://ria.ru/20230312/kinzhal-1857351059.html
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военно-морские силы сша, министерство обороны сша, в мире, сша, россия
Военно-морские силы США, Министерство обороны США, В мире, США, Россия
В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США

19FortyFive: российская торпеда "Шквал" представляет угрозу для кораблей ВМС США

© Фото : public domainПодводная ракета "Шквал" (вид сзади)
Подводная ракета Шквал (вид сзади) - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : public domain
Подводная ракета "Шквал" (вид сзади). Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российская скоростная торпеда ВА-111 "Шквал" представляет собой угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил Соединенных Штатов, написал в статье для 19FortyFive военный эксперт Крис Осборн.
«

"ВА-111 "Шквал" — это российская торпеда, скорость которой 370 километров в час, что более чем в четыре раза превышает скорость множества других торпед, скорость которых составляет от 45 до 77 километров в час. Таким образом, огромная разница в скорости увеличивает риски для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся ускользнуть от обнаружения", — указал автор материала.

Обозреватель отметил, что дальность торпеды составляет 7000 метров, что может вызывать беспокойство у Пентагона.
Он указал, что единственный способ для американских кораблей предотвратить угрозу "Шквала" — обнаружить российскую подводную лодку, несущую это оружие, до того, как она сможет его запустить.
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