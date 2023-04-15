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В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США
В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США - РИА Новости, 15.04.2023
В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США
Российская скоростная торпеда ВА-111 "Шквал" представляет собой угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил Соединенных Штатов, написал в статье для... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:07
2023-04-15T13:07
2023-04-15T16:26
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российская скоростная торпеда ВА-111 "Шквал" представляет собой угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил Соединенных Штатов, написал в статье для 19FortyFive военный эксперт Крис Осборн.Обозреватель отметил, что дальность торпеды составляет 7000 метров, что может вызывать беспокойство у Пентагона.Он указал, что единственный способ для американских кораблей предотвратить угрозу "Шквала" — обнаружить российскую подводную лодку, несущую это оружие, до того, как она сможет его запустить.
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Военно-морские силы США, Министерство обороны США, В мире, США, Россия
В США забили тревогу из-за "российской угрозы" для флота США
19FortyFive: российская торпеда "Шквал" представляет угрозу для кораблей ВМС США