https://ria.ru/20230415/udar-1865574183.html

США получили неожиданный удар из-за решения по России, заявили в Вашингтоне

США получили неожиданный удар из-за решения по России, заявили в Вашингтоне - РИА Новости, 15.04.2023

США получили неожиданный удар из-за решения по России, заявили в Вашингтоне

Франция начала дистанцироваться от США из-за нерациональной политики Вашингтона в отношении России, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:01

2023-04-15T19:01

2023-04-15T19:01

политика

франция

сша

эммануэль макрон

россия

германия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Франция начала дистанцироваться от США из-за нерациональной политики Вашингтона в отношении России, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.В апреле президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos призвал к большей независимости Европы, выразив мнение, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его мнению, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.

https://ria.ru/20230415/poslanie-1865563141.html

франция

сша

россия

германия

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2023

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политика, франция, сша, эммануэль макрон, россия, германия