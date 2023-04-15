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США получили неожиданный удар из-за решения по России, заявили в Вашингтоне
США получили неожиданный удар из-за решения по России, заявили в Вашингтоне - РИА Новости, 15.04.2023
США получили неожиданный удар из-за решения по России, заявили в Вашингтоне
Франция начала дистанцироваться от США из-за нерациональной политики Вашингтона в отношении России, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:01
2023-04-15T19:01
2023-04-15T19:01
политика
франция
сша
эммануэль макрон
россия
германия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Франция начала дистанцироваться от США из-за нерациональной политики Вашингтона в отношении России, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.В апреле президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos призвал к большей независимости Европы, выразив мнение, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его мнению, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
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политика, франция, сша, эммануэль макрон, россия, германия
Политика, Франция, США, Эммануэль Макрон, Россия, Германия
США получили неожиданный удар из-за решения по России, заявили в Вашингтоне
Американский правозащитник Барака: Франция и Германия отворачиваются от США из-за России