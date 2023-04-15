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Всемирный день цирка

Всемирный день цирка - РИА Новости, 15.04.2023

Всемирный день цирка

Ежегодно в третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2023 году этот день приходится на 15 апреля. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:21

2023-04-15T01:21

2023-04-15T01:21

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всемирный день цирка

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Ежегодно в третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2023 году этот день приходится на 15 апреля.Этот праздник впервые прошел в 2010 году. С инициативой его ежегодного проведения выступили Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale du Cirque).Дата была выбрана не случайно: в 2008 году именно в третью субботу апреля был впервые отмечен Европейский день цирка. Европейская цирковая ассоциация была создана в 2002 году для объединения цирков Европы, а также для продвижения и сохранения циркового искусства и культуры как части европейского культурного наследия. Всемирная федерация цирка была основана в 2008 году в Монте-Карло под патронажем принцессы Монако Стефании. Федерация является некоммерческой организацией, созданной для содействия развитию и сохранению циркового искусства и культуры. Всемирный день цирка был учрежден с целью показа цирка во всем его великолепии и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру народов мира. В праздновании принимают участие цирковые организации из многих стран, в том числе Австралии, Белоруссии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, России, США, Франции.Истоки возникновения цирка уходят в далекое прошлое. Выступления акробатов, жонглеров, дрессировщиков, комиков были известны еще в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Византии. В Древней Армении в амфитеатрах городов Тигранакерт и Арташат устраивались как театральные, так и цирковые представления, с начала нашей эры подобные представления были и в Грузии.С XII века в Европе возникли школы верховой езды, которые готовили наездников, там же дрессировали лошадей для военных действий и для турниров. В этих школах проводились показательные выступления, которые постепенно переносились на городские площади, где с учетом специфики работы с лошадьми устраивались специальные круглые манежи. Первый стационарный цирк возник в 1768 году в Англии. Его основал бывший военный Филип Астлей, ставший наездником. До 1770 года его представления состояли только из показательных трюков. Потом появился клоун, музыканты и другие участники его шоу. В 1779 году он построил здание крытого цирка – "Амфитеатр Астлея", которое имело все признаки современного цирка (куполообразная крыша, круглая форма зрительного зала, расположение манежа, оркестра и сцены). В 1782 году в Париже (Франция) Астлей открыл амфитеатр (один из 19 стационарных цирков, которые он построил за свою жизнь). Астлей определил оптимальный диаметр цирковой арены – 42 фута (13 метров), который до сих пор используется в современных цирках.В 1782 году бывший сотрудник Астлея Чарльз Хьюз ввел термин "цирк" (от лат. circus – круг).К началу XIX века в Европе в стационарных и полустационарных цирках культивировались пышные зрелищные представления, приспособленные ко вкусам аристократии: искусство наездников и дрессировки лошадей, театрализованные феерии, прославлявшие конные маневры и сражения и т.п. В балаганах и на площадях давали представления акробаты, гимнасты, эквилибристы, клоуны-фигляры. С технической революцией трансформировались и множились аттракционы от "гонок по вертикальной стене" до "полета из пушки на луну", от "феерий на воде" до бурного всплеска новых возможностей "иллюзиона".К началу XX века структура циркового представления кардинально изменилась. В стационарном цирке появились коверные клоуны и клоуны-дрессировщики. После введения страховочной сетки были усложнены трюки воздушной гимнастики, где возникло новое амплуа – "ловитор" (артист, страхующий и ловящий летящих партнеров), и впервые был исполнен номер "перекрестный полет". В искусстве канатоходцев пеньковый канат был заменен на более прочный металлический трос, что дало им возможность исполнять ложные акробатические пирамиды. Появился новый жанр: икарийские игры. Акробаты и гимнасты получили подкидную доску, увеличившую высоту прыжка.Истоки русского цирка находились в выступлениях странствующих артистов-скоморохов, известных с XI века. В XVIII веке все большее распространение получили ярмарочные балаганы на народных гуляниях, где выступали акробаты, гимнасты, жонглеры.В начале XIX века цирковые представления проводились в манеже графа Завадовского в Петербурге, было построено специальное здание для конных выступлений на Крестовском острове. В 1849 году в Петербурге открылся казенный императорский цирк со специальным отделением для подготовки цирковых кадров. В 1853 году был построен стационарный цирк в Москве на Петровке. В провинции работали передвижные цирки.В декабре 1877 года в Петербурге состоялось торжественное открытие первого в России каменного здания, построенного с учетом цирковой специфики. Инициатива его постройки принадлежала итальянскому наезднику и дрессировщику Гаэтано Чинизелли, главе большой цирковой династии.В РСФСР в 1919 году был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров "Об объединении театрального дела", по которому все цирки страны стали государственными. В Советском Союзе они входили во Всесоюзное объединение "Союзгосцирк", созданное в 1957 году на базе Главного управления цирками. После распада СССР в 1992 году "Союзгосцирк" был преобразован в компанию "Российский цирк", а в 1995 году – в организацию федерального подчинения "Российская государственная цирковая компания" ("Росгосцирк").Это самая крупная цирковая компания не только в Европе, но и в мире, она объединяет 36 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России.Такого количества стационарных цирков, как в России, нет нигде в мире. В "Росгосцирке" работают около 3,5 тысяч сотрудников. Среди артистов российского цирка – сотни победителей престижных международных фестивалей и конкурсов.Уникальная система "Росгосцирка", основанная на так называемом цирковом конвейере, сегодня представляет более 290 оригинальных цирковых номеров и аттракционов. Над их постановкой работают лучшие цирковые режиссеры, хореографы, композиторы.В цирковых представлениях "Росгосцирка" задействовано 1,1 тысячи животных самых разных видов.Артистические кадры компании пополняются выпускниками Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша), а также участниками любительских цирковых коллективов. Но главный источник кадров – цирковые династии, многие из которых работают уже более полутора веков.Во Всемирный день цирка для его поклонников организуются карнавалы, шествия, цирковые представления, благотворительные акции, выставки детского рисунка, фотосессии и мастер-классы с участием артистов гастролирующих программ и др.7 апреля 2023 года в Москве открылся IV Всероссийский цирковой фестиваль детского и юношеского творчества "Никулинская весна в Кузьминках". В этом году фестиваль посвящен году педагога. Фестиваль проходит в комбинированном формате: конкурсная программа представлена очно и онлайн. Фестиваль – современная площадка для встречи юных талантов, а его специальная программа "Социоцирк" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, ментальными нарушениями и детей-инвалидов позволяет особенным ребятам успешно находить самовыражение в творчестве.20-21 мая в Сочинском государственном цирке пройдет Международный инклюзивный фестиваль "Обыкновенное чудо необыкновенных детей". Главными действующими лицами фестиваля станут ученики детских цирковых студий. 20 мая стартует основная программа, ее сюжетную линию составят подопечные студии "Ризориус", а 21 мая зрители увидят гала-концерт с лучшими номерами, которые поборются за призовые места. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, всемирный день цирка, в мире, росгосцирк