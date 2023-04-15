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Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
00:35 15.04.2023 (обновлено: 00:37 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/transport-1865482870.html
Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве
Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве
Городской транспорт в Москве будет работать дольше в Пасхальную ночь, добраться на метро и МЦК можно до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:35
2023-04-15T00:37
общество
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
пасха
религия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Городской транспорт в Москве будет работать дольше в Пасхальную ночь, добраться на метро и МЦК можно до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать до 03.30. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, работа городского транспорта продлена: метро и МЦК - до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов - до 03.30. В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов. На Пасху ограничено движение транспорта с 06.00 до 16.00 на некоторых улицах рядом с кладбищами. Как сообщал столичный департамент транспорта, будут запущены 35 спецмаршрутов от метро и ж/д станций до 16 кладбищ. Автобусы до других 18 городских кладбищ будут ходить чаще. Более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться возле храмов и кладбищ. На 26 станциях метро будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. В ночь на 16 апреля они помогут пассажирам на станциях "Бауманская" и "Кропоткинская".
https://ria.ru/20230414/transport-1865197556.html
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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), пасха
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК), Пасха, Религия
Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве

Собянин: городской транспорт в Пасхальную ночь в Москве будет работать дольше

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка" и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Электропоезд Ласточка и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Электропоезд "Ласточка" и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Городской транспорт в Москве будет работать дольше в Пасхальную ночь, добраться на метро и МЦК можно до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать до 03.30.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, работа городского транспорта продлена: метро и МЦК - до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов - до 03.30. В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов.
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В Москве изменятся некоторые маршруты транспорта из-за пасхальных служб
Вчера, 00:34
На Пасху ограничено движение транспорта с 06.00 до 16.00 на некоторых улицах рядом с кладбищами.
Как сообщал столичный департамент транспорта, будут запущены 35 спецмаршрутов от метро и ж/д станций до 16 кладбищ. Автобусы до других 18 городских кладбищ будут ходить чаще. Более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться возле храмов и кладбищ. На 26 станциях метро будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. В ночь на 16 апреля они помогут пассажирам на станциях "Бауманская" и "Кропоткинская".
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РелигияОбществоМоскваСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)Пасха
 
 
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