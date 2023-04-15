https://ria.ru/20230415/transport-1865482870.html

Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве

Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве - РИА Новости, 15.04.2023

Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве

Городской транспорт в Москве будет работать дольше в Пасхальную ночь, добраться на метро и МЦК можно до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T00:35

2023-04-15T00:35

2023-04-15T00:37

общество

москва

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

пасха

религия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Городской транспорт в Москве будет работать дольше в Пасхальную ночь, добраться на метро и МЦК можно до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать до 03.30. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, работа городского транспорта продлена: метро и МЦК - до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов - до 03.30. В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов. На Пасху ограничено движение транспорта с 06.00 до 16.00 на некоторых улицах рядом с кладбищами. Как сообщал столичный департамент транспорта, будут запущены 35 спецмаршрутов от метро и ж/д станций до 16 кладбищ. Автобусы до других 18 городских кладбищ будут ходить чаще. Более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться возле храмов и кладбищ. На 26 станциях метро будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. В ночь на 16 апреля они помогут пассажирам на станциях "Бауманская" и "Кропоткинская".

https://ria.ru/20230414/transport-1865197556.html

https://ria.ru/20230411/dvizhenie-1864514295.html

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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), пасха