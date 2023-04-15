https://ria.ru/20230415/transport-1865482870.html
Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве
Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве
Городской транспорт в Москве будет работать дольше в Пасхальную ночь, добраться на метро и МЦК можно до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:35
2023-04-15T00:35
2023-04-15T00:37
общество
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
пасха
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583438745_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_98c0e9d48c62f80328de5f2e5deea4bb.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Городской транспорт в Москве будет работать дольше в Пасхальную ночь, добраться на метро и МЦК можно до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать до 03.30. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, работа городского транспорта продлена: метро и МЦК - до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов - до 03.30. В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов. На Пасху ограничено движение транспорта с 06.00 до 16.00 на некоторых улицах рядом с кладбищами. Как сообщал столичный департамент транспорта, будут запущены 35 спецмаршрутов от метро и ж/д станций до 16 кладбищ. Автобусы до других 18 городских кладбищ будут ходить чаще. Более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться возле храмов и кладбищ. На 26 станциях метро будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. В ночь на 16 апреля они помогут пассажирам на станциях "Бауманская" и "Кропоткинская".
https://ria.ru/20230414/transport-1865197556.html
https://ria.ru/20230411/dvizhenie-1864514295.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583438745_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_3ee6b695846f96c7d9c6f089fd9a8fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), пасха
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК), Пасха, Религия
Собянин рассказал о графике работы транспорта в Пасхальную ночь в Москве
Собянин: городской транспорт в Пасхальную ночь в Москве будет работать дольше
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Городской транспорт в Москве будет работать дольше в Пасхальную ночь, добраться на метро и МЦК можно до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать до 03.30.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, работа городского транспорта продлена: метро и МЦК - до 02.00, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов - до 03.30. В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов.
В Москве изменятся некоторые маршруты транспорта из-за пасхальных служб
На Пасху ограничено движение транспорта с 06.00 до 16.00 на некоторых улицах рядом с кладбищами.
Как сообщал столичный департамент транспорта, будут запущены 35 спецмаршрутов от метро и ж/д станций до 16 кладбищ. Автобусы до других 18 городских кладбищ будут ходить чаще. Более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться возле храмов и кладбищ. На 26 станциях метро будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. В ночь на 16 апреля они помогут пассажирам на станциях "Бауманская" и "Кропоткинская".
В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи