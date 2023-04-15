https://ria.ru/20230415/tramp-1865484977.html

Трамп предложил вооружить американских учителей

Трамп предложил вооружить американских учителей - РИА Новости, 15.04.2023

Трамп предложил вооружить американских учителей

Бывший президент США Дональд Трамп предложил проверить, повышает ли гормональная терапия для смены пола агрессию, а также предложил вооружить американских... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:12

2023-04-15T01:12

2023-04-15T01:12

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил проверить, повышает ли гормональная терапия для смены пола агрессию, а также предложил вооружить американских учителей, посчитав, что это обойдется дешевле, чем поддержка Украины. "Если хотя бы 5% учителей добровольно вооружатся и научатся использовать оружие для противодействия преступникам, мы сдержим проблему (убийств при стрельбе в школах - ред.), и она исчезнет", - сказал Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане. Мероприятие ассоциация транслировала в своих соцсетях. Политик заявил, что вооружить нужно каждого учителя, который захочет, но нужно провести ему необходимые тренировки. Трамп подсчитал и бюджет, необходимый для воплощения его идеи. "Если мы отправили 120 миллиардов долларов Украине, значит, мы сможем потратить одну десятую этого объема для защиты американских детей и школ", - сказал он. Как заявил Трамп, в случае победы на выборах он поручит проверить прошедших гормональную терапию для смены пола. "После инаугурации я поручу медицинскому регулятору провести независимое расследование на тему того, увеличивает ли гормональная терапия для смены пола и трансгендерная идеология риск депрессий, агрессии и насилия", - сказал Трамп. В конце марта в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек - трое детей и трое работников школы. Подозреваемая Одри Хейл - женщина-трансгендер - погибла в перестрелке с полицией. Она легально приобрела семь единиц оружия, несмотря на то, что наблюдалась у врача в связи с эмоциональным расстройством.

https://ria.ru/20230414/kapitoliy-1865402793.html

https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865353219.html

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в мире, украина, сша, индиана, дональд трамп