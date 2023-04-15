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Трамп предупредил о небывалой опасности для США - РИА Новости, 15.04.2023
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00:54 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/tramp-1865483798.html
Трамп предупредил о небывалой опасности для США
Трамп предупредил о небывалой опасности для США - РИА Новости, 15.04.2023
Трамп предупредил о небывалой опасности для США
Бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что страна находится в небывалой опасности. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:54
2023-04-15T00:54
в мире
сша
индиана
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что страна находится в небывалой опасности. "Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны, из-за силы оружия, и я не говорю о ружьях", - сказал Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане. Мероприятие ассоциация транслировала в своих соцсетях. По его словам, опасность представляет обладание странами ядерным оружием. В частности, как заявил Трамп, публично об обладанием этим видом вооружения говорят в российском руководстве. "Об этом не следует говорить, слишком разрушительны последствия. А они говорят об этом постоянно. А у нас в руководстве тот, кто не понимает, о чем речь. Мы никогда не были в такой опасности, и это из-за нашего руководства", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20230413/bayden-1864937186.html
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в мире, сша, индиана, дональд трамп
В мире, США, Индиана, Дональд Трамп
Трамп предупредил о небывалой опасности для США

Трамп заявил, что сейчас самый опасный момент в истории США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что страна находится в небывалой опасности.
"Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны, из-за силы оружия, и я не говорю о ружьях", - сказал Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.
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Мероприятие ассоциация транслировала в своих соцсетях.
По его словам, опасность представляет обладание странами ядерным оружием. В частности, как заявил Трамп, публично об обладанием этим видом вооружения говорят в российском руководстве. "Об этом не следует говорить, слишком разрушительны последствия. А они говорят об этом постоянно. А у нас в руководстве тот, кто не понимает, о чем речь. Мы никогда не были в такой опасности, и это из-за нашего руководства", - сказал Трамп.
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В миреСШАИндианаДональд Трамп
 
 
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