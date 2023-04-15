https://ria.ru/20230415/sudan-1865593674.html

Совбез ООН в понедельник обсудит ситуацию в Судане, сообщил источник

Совбез ООН в понедельник обсудит ситуацию в Судане, сообщил источник - РИА Новости, 15.04.2023

Совбез ООН в понедельник обсудит ситуацию в Судане, сообщил источник

СБ ООН обсудит в понедельник ситуацию в Судане, дискуссия пройдет за закрытыми дверями, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:14

2023-04-15T23:14

2023-04-15T23:16

совет безопасности оон

оон

судан

хартум (город)

в мире

столкновения в хартуме

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ООН, 15 апр - РИА Новости. СБ ООН обсудит в понедельник ситуацию в Судане, дискуссия пройдет за закрытыми дверями, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. "В понедельник в рамках раздела "разное" пройдет обсуждение ситуации в Судане", - сказал собеседник агентства. По его словам, обсуждение запросила Британия. Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно формулировке представителей армии, истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных сил быстрого реагирования. До этого силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на их базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ. Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки их задач и обязанностей.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html

https://ria.ru/20230415/guterresh-1865577594.html

судан

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совет безопасности оон, оон, судан, хартум (город), в мире, столкновения в хартуме