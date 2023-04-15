https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html

Главком ВС Судана распустил силы быстрого реагирования

Главком ВС Судана распустил силы быстрого реагирования - РИА Новости, 15.04.2023

Главком ВС Судана распустил силы быстрого реагирования

Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании сил быстрого реагирования,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T22:00

2023-04-15T22:00

2023-04-15T22:25

судан

столкновения в хартуме

в мире

хартум (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_11de98d0f7735a9086ece1730d8b4bc0.jpg

ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании сил быстрого реагирования, сообщила в Twitter Служба общей безопасности страны.Корреспондент РИА Новости в Судане сегодня утром сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в столице страны Хартуме. Сейчас бои перекинулись и на другие регионы.Ранее сегодня силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове на севере страны. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Суданские Вооруженные силы, в свою очередь, опровергли заявления СБР. Там подчеркнули, что все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролирует армия. В ведомстве также отметили, что бойцы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали силы быстрого реагирования мятежниками и обвинили их в атаке на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной таких высказываний, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся размещение отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865577129.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html

судан

хартум (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судан, столкновения в хартуме, в мире, хартум (город)