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Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР - РИА Новости, 15.04.2023
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20:00 15.04.2023 (обновлено: 21:00 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР - РИА Новости, 15.04.2023
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР
Командование суданской армии отвергло какие-либо переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения творимых ими "беззаконий", передает телеканал... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T20:00
2023-04-15T21:00
судан
в мире
столкновения в хартуме
хартум (город)
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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Командование суданской армии отвергло какие-либо переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения творимых ими "беззаконий", передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление ВС страны.Корреспондент РИА Новости в Судане сегодня утром сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в столице страны Хартуме. Сейчас бои перекинулись и на другие регионы.Ранее сегодня силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове на севере страны. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Суданские Вооруженные силы, в свою очередь, опровергли заявления СБР. Там подчеркнули, что все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролирует армия. В ведомстве также отметили, что бойцы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали силы быстрого реагирования мятежниками и обвинили их в атаке на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной таких высказываний, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся размещение отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html
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судан, в мире, столкновения в хартуме, хартум (город)
Судан, В мире, Столкновения в Хартуме, Хартум (город)
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР

Al-Arabiya: армия Судана отказалась от переговоров с СБР до прекращения ими "беззаконий"

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Командование суданской армии отвергло какие-либо переговоры с силами быстрого реагирования до прекращения творимых ими "беззаконий", передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление ВС страны.
«

"Никакого диалога или договоренностей с силами быстрого реагирования не будет до прекращения ими беззаконий", — сообщило СМИ со ссылкой на Генштаб армии.

Корреспондент РИА Новости в Судане сегодня утром сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в столице страны Хартуме. Сейчас бои перекинулись и на другие регионы.
Ранее сегодня силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове на севере страны. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
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Суданские Вооруженные силы, в свою очередь, опровергли заявления СБР. Там подчеркнули, что все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролирует армия. В ведомстве также отметили, что бойцы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали силы быстрого реагирования мятежниками и обвинили их в атаке на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной таких высказываний, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся размещение отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.
Телеканал Al-Arabiya ранее сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
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