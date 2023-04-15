https://ria.ru/20230415/sudan-1865577129.html

В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана

В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана - РИА Новости, 15.04.2023

В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана

Шесть мирных жителей погибли в Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума) в ходе столкновений между суданскими вооруженными силами и Силами быстрого... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:37

2023-04-15T19:37

2023-04-15T19:37

в мире

хартум (город)

судан

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли в Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума) в ходе столкновений между суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования (СБР), заявили РИА Новости в больнице города. Ранее профсоюз врачей Судана заявил, что три человека погибли в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд. "Мы приняли шесть погибших мирных жителей в результате перестрелки между армией и Силами быстрого реагирования в некоторых районах города Омдурман", - сказал заведующий моргом больницы Омдурмана Джамаль Юсеф. Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Ранее в субботу Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865536693.html

хартум (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хартум (город), судан, столкновения в хартуме