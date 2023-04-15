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В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана - РИА Новости, 15.04.2023
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19:37 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/sudan-1865577129.html
В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана
В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана - РИА Новости, 15.04.2023
В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана
Шесть мирных жителей погибли в Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума) в ходе столкновений между суданскими вооруженными силами и Силами быстрого... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:37
2023-04-15T19:37
в мире
хартум (город)
судан
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли в Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума) в ходе столкновений между суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования (СБР), заявили РИА Новости в больнице города. Ранее профсоюз врачей Судана заявил, что три человека погибли в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд. "Мы приняли шесть погибших мирных жителей в результате перестрелки между армией и Силами быстрого реагирования в некоторых районах города Омдурман", - сказал заведующий моргом больницы Омдурмана Джамаль Юсеф. Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Ранее в субботу Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865536693.html
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в мире, хартум (город), судан, столкновения в хартуме
В мире, Хартум (город), Судан, Столкновения в Хартуме
В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана

В Омдурмане шесть мирных жителей погибли из-за боев армии и СБР Судана

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли в Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума) в ходе столкновений между суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования (СБР), заявили РИА Новости в больнице города.
Ранее профсоюз врачей Судана заявил, что три человека погибли в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд.
"Мы приняли шесть погибших мирных жителей в результате перестрелки между армией и Силами быстрого реагирования в некоторых районах города Омдурман", - сказал заведующий моргом больницы Омдурмана Джамаль Юсеф.
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.
Суданские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним
Вчера, 16:20
Ранее в субботу Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми.
Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
Суданские военные на бронетранспортере
Армия Судана опровергла заявления СБР о захвате президентского дворца
Вчера, 14:16
 
В миреХартум (город)СуданСтолкновения в Хартуме
 
 
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