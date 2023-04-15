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Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта - РИА Новости, 15.04.2023
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18:18 15.04.2023 (обновлено: 19:19 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта - РИА Новости, 15.04.2023
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта
Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон Вооруженных сил Египта. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:18
2023-04-15T19:19
в мире
судан
египет
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон Вооруженных сил Египта.Публикация также сопровождается видео, на котором десятки мужчин в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов сил быстрого реагирования.По данным корреспондента РИА Новости в Хартуме, военнослужащие этой страны находятся на базе в Мерове на основании соглашений с Вооруженными силами Судана о проведении совместных тренировок и учений.Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о начале боестолкновений между СБР и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Силы быстрого реагирования заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец), международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу вблизи Хартума с "использованием всех видов оружия".В свою очередь, армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежниками. Их также обвинили в атаке на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной таких высказываний, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся размещение отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанный документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html
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в мире, судан, египет, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Египет, Столкновения в Хартуме
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта на базе Мерове

© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие. Архивное фото
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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон Вооруженных сил Египта.
«

"Силам быстрого реагирования в Мерове сдался батальон египетской армии", — говорится в сообщении на официальной странице СБР в соцсетях.

Публикация также сопровождается видео, на котором десятки мужчин в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов сил быстрого реагирования.
По данным корреспондента РИА Новости в Хартуме, военнослужащие этой страны находятся на базе в Мерове на основании соглашений с Вооруженными силами Судана о проведении совместных тренировок и учений.
Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме
Вчера, 12:15
Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о начале боестолкновений между СБР и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Силы быстрого реагирования заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец), международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу вблизи Хартума с "использованием всех видов оружия".
В свою очередь, армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежниками. Их также обвинили в атаке на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной таких высказываний, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся размещение отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.
Телеканал Al-Arabiya ранее сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Суданские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним
Вчера, 16:20
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.

В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанный документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы
Вчера, 16:02
 
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