https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта - РИА Новости, 15.04.2023

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон Вооруженных сил Египта. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T18:18

2023-04-15T18:18

2023-04-15T19:19

в мире

судан

египет

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон Вооруженных сил Египта.Публикация также сопровождается видео, на котором десятки мужчин в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов сил быстрого реагирования.По данным корреспондента РИА Новости в Хартуме, военнослужащие этой страны находятся на базе в Мерове на основании соглашений с Вооруженными силами Судана о проведении совместных тренировок и учений.Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о начале боестолкновений между СБР и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Силы быстрого реагирования заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец), международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу вблизи Хартума с "использованием всех видов оружия".В свою очередь, армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежниками. Их также обвинили в атаке на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной таких высказываний, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся размещение отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанный документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, египет, столкновения в хартуме