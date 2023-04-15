https://ria.ru/20230415/sudan-1865563799.html

Во время столкновений в Судане погибли три человека

Во время столкновений в Судане погибли три человека - РИА Новости, 15.04.2023

Во время столкновений в Судане погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд, сообщил профсоюз врачей Судана. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:35

2023-04-15T17:35

2023-04-15T17:35

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столкновения в хартуме

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КАИР, 15 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд, сообщил профсоюз врачей Судана. "Двое граждан погибли в аэропорту Хартума. Один гражданин погиб, пять пострадали от выстрелов боевыми патронами в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан", - говорится в заявлении профсоюза в Facebook*. Также сообщается, что офицер армии получили ранения в городе Омдурман, еще три человека пострадали на юге Хартуме и в Восточном Ниле. Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно формулировке представителей армии, истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования. До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на их базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ. Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865537638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме