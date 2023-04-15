https://ria.ru/20230415/sudan-1865545961.html

В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня

В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня - РИА Новости, 15.04.2023

В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня

События в Республике Судан вызывают в Москве серьезную обеспокоенность, РФ призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:45

2023-04-15T15:45

2023-04-15T15:53

судан

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

столкновения в хартуме

в мире

хартум (город)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. События в Республике Судан вызывают в Москве серьезную обеспокоенность, РФ призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня, заявили в МИД России.В ведомстве напомнили, что в субботу, 15 апреля, в Хартуме произошли вооруженные столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования, боевые действия идут с использованием тяжелой техники в районе Республиканского дворца, главного командования суданских ВС, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге столицы."Международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реки Нил. Сообщается также об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 километров к северу от Хартума). ... Посольство России в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в Судане российских граждан нет", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865536693.html

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судан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), столкновения в хартуме, в мире, хартум (город)