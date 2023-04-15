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В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня - РИА Новости, 15.04.2023
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15:45 15.04.2023 (обновлено: 15:53 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sudan-1865545961.html
В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня
В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня - РИА Новости, 15.04.2023
В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня
События в Республике Судан вызывают в Москве серьезную обеспокоенность, РФ призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:45
2023-04-15T15:53
судан
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
столкновения в хартуме
в мире
хартум (город)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. События в Республике Судан вызывают в Москве серьезную обеспокоенность, РФ призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня, заявили в МИД России.В ведомстве напомнили, что в субботу, 15 апреля, в Хартуме произошли вооруженные столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования, боевые действия идут с использованием тяжелой техники в районе Республиканского дворца, главного командования суданских ВС, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге столицы."Международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реки Нил. Сообщается также об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 километров к северу от Хартума). ... Посольство России в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в Судане российских граждан нет", - добавили в МИД РФ.
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судан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), столкновения в хартуме, в мире, хартум (город)
Судан, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Столкновения в Хартуме, В мире, Хартум (город)
В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня

МИД выразил обеспокоенность столкновениями в Судане и призвал стороны к прекращению огня

© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. События в Республике Судан вызывают в Москве серьезную обеспокоенность, РФ призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня, заявили в МИД России.
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"Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьезную обеспокоенность. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров", - говорится в заявлении российского МИД.
В ведомстве напомнили, что в субботу, 15 апреля, в Хартуме произошли вооруженные столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования, боевые действия идут с использованием тяжелой техники в районе Республиканского дворца, главного командования суданских ВС, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге столицы.
"Международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реки Нил. Сообщается также об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 километров к северу от Хартума). ... Посольство России в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в Судане российских граждан нет", - добавили в МИД РФ.
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