В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня
МИД выразил обеспокоенность столкновениями в Судане и призвал стороны к прекращению огня
© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. События в Республике Судан вызывают в Москве серьезную обеспокоенность, РФ призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня, заявили в МИД России.
«
"Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьезную обеспокоенность. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров", - говорится в заявлении российского МИД.
В ведомстве напомнили, что в субботу, 15 апреля, в Хартуме произошли вооруженные столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования, боевые действия идут с использованием тяжелой техники в районе Республиканского дворца, главного командования суданских ВС, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге столицы.
"Международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реки Нил. Сообщается также об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 километров к северу от Хартума). ... Посольство России в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в Судане российских граждан нет", - добавили в МИД РФ.