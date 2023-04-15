Армия Судана нанесла авиаудары по базам сил быстрого реагирования
Армия Судана нанесла авиаудары по базам сил быстрого реагирования близ Хартума
© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие сил быстрого реагирования в Хартуме, Судан
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие сил быстрого реагирования в Хартуме, Судан. Архивное фото
ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Истребители нанесли удары по базам сил быстрого реагирования (СБР) возле Хартума, сообщила армия Судана.
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"Суданские ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие силам быстрого реагирования, и преследуют бегущих членов (СБР. — Прим. ред.), пытающихся укрыться среди гражданских лиц", — говорится в заявлении.
В армии Судана добавили, что сейчас истребители проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных сил быстрого реагирования.
Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о начале боестолкновений между СБР и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Силы быстрого реагирования заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец), международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу вблизи Хартума с "использованием всех видов оружия".
В свою очередь, армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежниками. Их также обвинили в атаке на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной таких высказываний, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся размещение отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанный документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанный документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.