https://ria.ru/20230415/sudan-1865530497.html

Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане

Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане - РИА Новости, 15.04.2023

Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане

Пострадавших среди россиян в Республике Судан на фоне обострения ситуации и боев нет, российские дипломаты в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:24

2023-04-15T13:24

2023-04-15T13:29

в мире

судан

хартум (город)

россия

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пострадавших среди россиян в Республике Судан на фоне обострения ситуации и боев нет, российские дипломаты в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Хартуме. "Пострадавших россиян нет, дипломаты в безопасности", - сообщили в дипмиссии. Утром произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.

https://ria.ru/20230415/khartum-1865528507.html

судан

хартум (город)

россия

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Влада Копылова

в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме