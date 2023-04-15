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Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане - РИА Новости, 15.04.2023
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13:24 15.04.2023 (обновлено: 13:29 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sudan-1865530497.html
Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане
Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане - РИА Новости, 15.04.2023
Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане
Пострадавших среди россиян в Республике Судан на фоне обострения ситуации и боев нет, российские дипломаты в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:24
2023-04-15T13:29
в мире
судан
хартум (город)
россия
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пострадавших среди россиян в Республике Судан на фоне обострения ситуации и боев нет, российские дипломаты в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Хартуме. "Пострадавших россиян нет, дипломаты в безопасности", - сообщили в дипмиссии. Утром произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.
https://ria.ru/20230415/khartum-1865528507.html
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в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Россия, Столкновения в Хартуме
Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане

Посольство: россияне не пострадали при столкновениях в Судане, дипломаты в безопасности

© AFP 2023Ситуация в Хартуме, Судан
Ситуация в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023
Ситуация в Хартуме, Судан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пострадавших среди россиян в Республике Судан на фоне обострения ситуации и боев нет, российские дипломаты в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Хартуме.
"Пострадавших россиян нет, дипломаты в безопасности", - сообщили в дипмиссии.
Утром произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
СБР Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме
Вчера, 13:07
 
В миреСуданХартум (город)РоссияСтолкновения в Хартуме
 
 
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