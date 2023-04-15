https://ria.ru/20230415/sudan-1865530497.html
Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане
Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане - РИА Новости, 15.04.2023
Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане
Пострадавших среди россиян в Республике Судан на фоне обострения ситуации и боев нет, российские дипломаты в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:24
2023-04-15T13:24
2023-04-15T13:29
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судан
хартум (город)
россия
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пострадавших среди россиян в Республике Судан на фоне обострения ситуации и боев нет, российские дипломаты в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Хартуме. "Пострадавших россиян нет, дипломаты в безопасности", - сообщили в дипмиссии. Утром произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.
https://ria.ru/20230415/khartum-1865528507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Россия, Столкновения в Хартуме
Россияне не пострадали во время обострения ситуации в Судане
Посольство: россияне не пострадали при столкновениях в Судане, дипломаты в безопасности
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пострадавших среди россиян в Республике Судан на фоне обострения ситуации и боев нет, российские дипломаты в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Хартуме.
"Пострадавших россиян нет, дипломаты в безопасности", - сообщили в дипмиссии.
Утром произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.
СБР Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме