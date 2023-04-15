https://ria.ru/20230415/sudan-1865525441.html
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 15.04.2023
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам
Посольство РФ призывает россиян, находящихся в Судане, где происходят вооруженные столкновения, оставаться дома и сохранять спокойствие, говорится в заявлении... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:42
2023-04-15T12:42
2023-04-15T13:05
в мире
судан
россия
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Посольство РФ призывает россиян, находящихся в Судане, где происходят вооруженные столкновения, оставаться дома и сохранять спокойствие, говорится в заявлении дипмиссии, выступившей также за прекращение огня конфликтующими сторонами и начало переговоров.Посольство РФ в Судане сообщает, утром 15 апреля произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.Уточняется, что обе стороны обвиняют друг друга в ответственности за происходящее. По последним данным, бои развернулись в районе республиканского дворца, главного командования ВС Судана, аэропорта, центрального рынка и близ военных баз на юге столицы. Международный аэропорт города Хартума временно закрыт."Посольство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия. Призывает суданские стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам в целях стабилизации обстановки в дружественном нам Судане. Одновременно призываем находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении дипмиссии.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865520109.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865519425.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Россия, Столкновения в Хартуме
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам
Российское посольство в Судане выразило обеспокоенность эскалацией насилия
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Посольство РФ призывает россиян, находящихся в Судане, где происходят вооруженные столкновения, оставаться дома и сохранять спокойствие, говорится в заявлении дипмиссии, выступившей также за прекращение огня конфликтующими сторонами и начало переговоров.
Посольство РФ в Судане сообщает, утром 15 апреля произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.
Аэропорт Судана прекратил принимать рейсы, сообщили СМИ
Уточняется, что обе стороны обвиняют друг друга в ответственности за происходящее. По последним данным, бои развернулись в районе республиканского дворца, главного командования ВС Судана, аэропорта, центрального рынка и близ военных баз на юге столицы. Международный аэропорт города Хартума временно закрыт.
"Посольство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия. Призывает суданские стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам в целях стабилизации обстановки в дружественном нам Судане. Одновременно призываем находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении дипмиссии.
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