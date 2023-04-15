https://ria.ru/20230415/sudan-1865525441.html

Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам

Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 15.04.2023

Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам

Посольство РФ призывает россиян, находящихся в Судане, где происходят вооруженные столкновения, оставаться дома и сохранять спокойствие, говорится в заявлении... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:42

2023-04-15T12:42

2023-04-15T13:05

в мире

судан

россия

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Посольство РФ призывает россиян, находящихся в Судане, где происходят вооруженные столкновения, оставаться дома и сохранять спокойствие, говорится в заявлении дипмиссии, выступившей также за прекращение огня конфликтующими сторонами и начало переговоров.Посольство РФ в Судане сообщает, утром 15 апреля произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.Уточняется, что обе стороны обвиняют друг друга в ответственности за происходящее. По последним данным, бои развернулись в районе республиканского дворца, главного командования ВС Судана, аэропорта, центрального рынка и близ военных баз на юге столицы. Международный аэропорт города Хартума временно закрыт."Посольство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия. Призывает суданские стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам в целях стабилизации обстановки в дружественном нам Судане. Одновременно призываем находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении дипмиссии.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865520109.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, россия, столкновения в хартуме