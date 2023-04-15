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Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 15.04.2023
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12:42 15.04.2023 (обновлено: 13:05 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sudan-1865525441.html
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 15.04.2023
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам
Посольство РФ призывает россиян, находящихся в Судане, где происходят вооруженные столкновения, оставаться дома и сохранять спокойствие, говорится в заявлении... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:42
2023-04-15T13:05
в мире
судан
россия
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Посольство РФ призывает россиян, находящихся в Судане, где происходят вооруженные столкновения, оставаться дома и сохранять спокойствие, говорится в заявлении дипмиссии, выступившей также за прекращение огня конфликтующими сторонами и начало переговоров.Посольство РФ в Судане сообщает, утром 15 апреля произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.Уточняется, что обе стороны обвиняют друг друга в ответственности за происходящее. По последним данным, бои развернулись в районе республиканского дворца, главного командования ВС Судана, аэропорта, центрального рынка и близ военных баз на юге столицы. Международный аэропорт города Хартума временно закрыт."Посольство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия. Призывает суданские стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам в целях стабилизации обстановки в дружественном нам Судане. Одновременно призываем находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении дипмиссии.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865520109.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865519425.html
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в мире, судан, россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Россия, Столкновения в Хартуме
Российское посольство призвало стороны конфликта в Судане к переговорам

Российское посольство в Судане выразило обеспокоенность эскалацией насилия

© РИА Новости / Салих Башир | Перейти в медиабанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Посольство РФ призывает россиян, находящихся в Судане, где происходят вооруженные столкновения, оставаться дома и сохранять спокойствие, говорится в заявлении дипмиссии, выступившей также за прекращение огня конфликтующими сторонами и начало переговоров.
Посольство РФ в Судане сообщает, утром 15 апреля произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.
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Уточняется, что обе стороны обвиняют друг друга в ответственности за происходящее. По последним данным, бои развернулись в районе республиканского дворца, главного командования ВС Судана, аэропорта, центрального рынка и близ военных баз на юге столицы. Международный аэропорт города Хартума временно закрыт.
"Посольство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия. Призывает суданские стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам в целях стабилизации обстановки в дружественном нам Судане. Одновременно призываем находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении дипмиссии.
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