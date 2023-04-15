https://ria.ru/20230415/sudan-1865524368.html

СБР Судана заявили о взятии под контроль аэропорта Хартума

СБР Судана заявили о взятии под контроль аэропорта Хартума - РИА Новости, 15.04.2023

СБР Судана заявили о взятии под контроль аэропорта Хартума

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана взяли под контроль международный аэропорт Хартума, говорится в заявлении военизированных формирований. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:31

2023-04-15T12:31

2023-04-15T14:13

в мире

судан

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана взяли под контроль международный аэропорт Хартума, говорится в заявлении военизированных формирований.Формирования также заявили, что взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец), но суданская армия опровергла захват здания. Согласно заявлению вооруженных сил страны, военные противостоят попыткам СБР занять стратегические объекты, "в том числе Республиканский дворец, Генеральное командование и штаб-квартиру Суверенного совета".Дворец Республики — рабочая резиденция руководителей Судана, считается главным символом власти в стране.Сегодня корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме.В распространенном ранее заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия".Также сообщалось, что международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений Сил быстрого реагирования Судана и регулярной армией страны.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями — СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, столкновения в хартуме