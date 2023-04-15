https://ria.ru/20230415/sudan-1865520109.html
Аэропорт Судана прекратил принимать рейсы, сообщили СМИ
Аэропорт Судана прекратил принимать рейсы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2023
Аэропорт Судана прекратил принимать рейсы, сообщили СМИ
Международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений Сил быстрого реагирования Судана и регулярной армии страны, сообщает портал... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:46
2023-04-15T11:46
2023-04-15T12:06
в мире
судан
столкновения в хартуме
хартум (город)
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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений Сил быстрого реагирования Судана и регулярной армии страны, сообщает портал "ас-Судани"."Аэропорт отменил все рейсы на фоне ситуации с безопасностью", - сообщает электронное издание.Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме.В распространенном заявлении СБР заявили, что армейские подразделения атаковали их базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия".В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865519425.html
https://ria.ru/20230312/sudan-1857317939.html
https://ria.ru/20230312/sudan-1857311548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, столкновения в хартуме, хартум (город)
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме, Хартум (город)
Аэропорт Судана прекратил принимать рейсы, сообщили СМИ
СМИ: аэропорт Судана прекратил принимать рейсы на фоне столкновений между армией и СБР
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений Сил быстрого реагирования Судана и регулярной армии страны, сообщает портал "ас-Судани".
"Аэропорт отменил все рейсы на фоне ситуации с безопасностью", - сообщает электронное издание.
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР
) в суданской столице Хартуме.
В распространенном заявлении СБР заявили, что армейские подразделения атаковали их базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия".
Силы быстрого реагирования Судана заявили об атаке на их базу в Хартуме
В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
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По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира
подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
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